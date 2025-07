Andrej Danko od zlosti takmer pení a tvrdo kritizuje Fica: Útočí na svojho koaličného partnera a hovorí o čiernom dni

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko podľa svojich slov nerozumie radosti premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po rokovaniach Európskej únie s USA. Ako napísal na sociálnej sieti, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič zapredali Európsku úniu aj jednotlivé členské štáty.

„Zaviazali sa v mene nás všetkých odoberať zbrane z USA, ako aj energie vo výške 750 miliárd. Otázka je však, milí priatelia, kto im dal na to mandát. Odkedy má vedenie EÚ takúto kompetenciu? Ďalší čierny deň pre Európu. Zapredali nás tak, ako aj v minulosti pri nákupe vakcín. O nás bez nás,“ uviedol šéf národniarov, podľa ktorého Trump mandát na takéto rozhodnutie mal, avšak Ursula von der Leyen a Šefčovič nie.

Tvrdá kritika dohody

Ktokoľvek bude hovoriť o úspechu, asi nepochopil detaily dohody, kritizoval ďalej Danko. Americký prezident Donald Trump sa musí podľa neho „neskutočne smiať“. „Opäť raz vyhrali záujmy USA nad EÚ,“ zhodnotil.

Premiér Robert Fico je spokojný s vyrokovanými 15-percentnými clami USA voči EÚ. Za rokovania chváli aj slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Slovenský predsa vlády však upozorňuje na diabla skrytom v detailoch dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou.

„Maroš Šefčovič opäť zabral. Treba mu zablahoželať. Clá na dovoz do USA budú 15 percent. To je dobrý výsledok vyjednávania komisára Maroša Šefčoviča, ktorého Európska komisia posiela na najťažšie misie. Maroš Šefčovič sa opäť osvedčil. Rovnako platí, že diabol je skrytý v detailoch. Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd amerických dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek,“ uviedol na sociálnej sieti Fico.