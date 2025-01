Trump predstavil plán na „vyčistenie“ Gazy: Hovoríme pravdepodobne o milióne a pol ľudí a my to celé vyčistíme, uviedol

Americký prezident Donald Trump v sobotu predstavil plán na „vyčistenie“ Gazy. Trump označil Gazu za „demolačné miesto“ po vojne medzi Izraelom a Hamasom a uviedol, že o tejto záležitosti hovoril s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a očakáva, že dnes bude hovoriť s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom as-Sísím.

„Chcel by som, aby Egypt vzal ľudí. A chcel by som, aby Jordánsko vzalo ľudí,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One. „Hovoríme pravdepodobne o milióne a pol ľudí a my to celé vyčistíme.“