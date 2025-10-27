Trump posiela Putinovi drsný odkaz: Namiesto testovania rakiet by mal radšej ukončiť vojnu na Ukrajine

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Americký prezident kritizuje Putina a zároveň vyjadril ochotu stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) „nebolo vhodné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať týždeň, sa teraz blíži k štvrtému roku. To by mal robiť namiesto testovania rakiet,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Nezastaviteľná strela schopná niesť jadrové hlavice

Putin v nedeľu oznámil úspešný test medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Podľa jeho slov má raketa „neobmedzený dosah“.

Náčelník ruského generálne štábu Valerij Gerasimov uviedol, že strela bola otestovaná 21. októbra, preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.

Agentúra Reuters pripomína, že Trump pred návratom do Bieleho domu v januári sľuboval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Sprostredkované rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou však napriek jeho snahám nenapredujú.

Trump sa chce stretnúť s Kim Čong-unom

Donald Trump v pondelok taktiež vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil. TASR správu prevzala z agentúr Jonhap a AFP.

Ilustračná foto: SITA/AP

Veľmi rád by som sa s ním stretol. Ak by mal záujem,“ citovala Trumpa japonská agentúra Kyodo. Šéf Bieleho domu to novinárom povedal na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas letu do Tokia.

Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska a Južnú Kóreu navštívi v dňoch 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uvádza Jonhap.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americká útočná lietadlová loď sa dala do pohybu. Podľa jedného z prezidentov chce Trump „vymyslieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac