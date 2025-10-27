Trump posiela Putinovi drsný odkaz: Namiesto testovania rakiet by mal radšej ukončiť vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) „nebolo vhodné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať týždeň, sa teraz blíži k štvrtému roku. To by mal robiť namiesto testovania rakiet,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Nezastaviteľná strela schopná niesť jadrové hlavice
Putin v nedeľu oznámil úspešný test medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Podľa jeho slov má raketa „neobmedzený dosah“.
Náčelník ruského generálne štábu Valerij Gerasimov uviedol, že strela bola otestovaná 21. októbra, preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.
Agentúra Reuters pripomína, že Trump pred návratom do Bieleho domu v januári sľuboval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Sprostredkované rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou však napriek jeho snahám nenapredujú.
Trump sa chce stretnúť s Kim Čong-unom
Donald Trump v pondelok taktiež vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil. TASR správu prevzala z agentúr Jonhap a AFP.
„Veľmi rád by som sa s ním stretol. Ak by mal záujem,“ citovala Trumpa japonská agentúra Kyodo. Šéf Bieleho domu to novinárom povedal na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas letu do Tokia.
Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska a Južnú Kóreu navštívi v dňoch 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uvádza Jonhap.
Nahlásiť chybu v článku