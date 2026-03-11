Trump o konci vojny: Tvrdí, že v Iráne už niet čo napadnúť, vojna sa skončí, kedykoľvek bude chcieť

Útok na Irán
Irán uviedol, že bude pripravený útoky opätovať.

Prezident USA Donald Trump v stredu opäť naznačil, že vojna na Blízkom východe by sa mohla rýchlo skončiť, keďže v Iráne sa nachádza už len veľmi málo cieľov, ktoré by americké sily mohli napadnúť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Prakticky už nie je čo napadnúť“ a vojna sa „čoskoro“ skončí, citoval portál Axios Trumpove vyjadrenie. „Skončí sa kedykoľvek budem chcieť,“ zdôraznil. Trump opakovane vysiela zmiešané signály o dĺžke a cieľoch vojny, no v pondelok tiež vyhlásil, že koniec by mohol nastať „čoskoro“.

Irán je pripravený útoky opätovať

Nepriaznivé prieskumy verejnej mienky v Spojených štátoch a obavy z narušenia globálnej ekonomiky v dôsledku amerických a izraelských vojenských operácií proti Iránu zvyšujú tlak na amerického prezidenta. Kritici tvrdia, že Biely dom začal vojnu bez ohľadu na dôsledky vrátane narušenia dopravy v Hormuzskom prielive, píše AFP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu povedal, že „operácia bude pokračovať bez časového obmedzenia, tak dlho, ako bude potrebné, kým sa nedosiahnu všetky ciele“. Irán uviedol, že bude pripravený útoky opätovať.

Spojené štáty a Izrael by mali „zvážiť, či sa zapoja do dlhej a vyčerpávajúcej vojny, ktorá zničí celú americkú a svetovú ekonomiku a spôsobí, že všetky ich vojenské kapacity sa oslabia až do bodu zničenia“, povedal pre štátnu televíziu poradca veliteľa iránskych Revolučných gárd Alí Fadaví.

Revolučné gardy oznámili, že iba počas stredy zasiahli loď plaviacu sa pod libérijskou vlajkou a thajské nákladné plavidlo v Hormuzskom prielive.

