Napriek vojne sú na majstrovstvách vítaní: Trump v rozhovore s Infantinom potvrdil účasť Iráncov

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
SITA
Donald Trump uviedol, že Irán je vítaný na tohtoročných majstrovstvách sveta.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Irán je vítaný na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa v dňoch 11. júna – 19. júla 2026 uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. Tieto Trumpove slová potvrdil šéf svetového futbalu Gianni Infantino po spoločnom rozhovore.

Ako je známe, Američania momentálne sú vo vojnovom konflikte s Iráncami na Blízkom východe. Pred takmer dvoma týždňami začali predstavitelia USA v súčinnosti s Izraelom vojenskú operáciu v Iráne, ktorej súčasťou boli raketové útoky na vojenské a politické ciele v krajine. Ich výsledkom bola okrem iného aj smrť iránskeho duchovného vodcu Alího Chámeneího.

Hráči majú odohrať zápasy v Amerike

„Počas stretnutia, na ktorom sme preberali prípravy na majstrovstvá sveta, sme hovorili aj o súčasnej situácii v Iráne. Prezident Trump mi viackrát zopakoval, že iránsky tím je naďalej vítaný súťažiť na majstrovskom turnaji v Spojených štátoch,“ informoval Infantino.

Na MS 2026 bude Irán súčasťou G-skupiny spoločne s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom. Zápasy proti Novému Zélandu a Belgicku majú odohrať hráči Iránu v americkom Los Angeles 16. a 21. júna, súboj proti Egyptu príde na rad 27. júna v ďalšom americkom meste Seattle.

