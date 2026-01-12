Trump niečo chystá, zverejnil záhadný dátum: Zároveň sa označil za prezidenta Venezuely

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Trump sa označil za zastupujúceho prezidenta Venezuely.

Americký prezident Donald Trump si v posledných týždňoch vďaka svojim kontroverzným a niekedy až nepochopiteľným krokom či vyjadreniam užíva ešte väčšiu pozornosť než zvyčajne. Aby toho nebolo málo, svojský politik aj dnes v noci prilial do ohňa poriadnu dávku oleja.

Na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil svoju fotografiu aj s popisom, ktorý pripomína Wikipediu. Na obrázku sa označil za zastupujúceho prezidenta Venezuely a ako dátum nástupu do úradu spomína 20. január 2026. Internetom sa teda okamžite začali šíriť teórie, že Trump na tento deň chystá niečo veľké, nikto však nevie, čo presne.

Uniesli prezidenta

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky ešte 3. januára zaútočili na Caracas, zajali prezidenta Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, pričom Maduro tvrdí, že je nevinný.

Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy. Trump tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta – tá americká.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šutaj Eštok „sa obul“ do zbitého novinára: Vraj aj on prispieval k rozdeľovaniu verejnosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac