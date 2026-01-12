Trump niečo chystá, zverejnil záhadný dátum: Zároveň sa označil za prezidenta Venezuely

Americký prezident Donald Trump si v posledných týždňoch vďaka svojim kontroverzným a niekedy až nepochopiteľným krokom či vyjadreniam užíva ešte väčšiu pozornosť než zvyčajne. Aby toho nebolo málo, svojský politik aj dnes v noci prilial do ohňa poriadnu dávku oleja.
Na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil svoju fotografiu aj s popisom, ktorý pripomína Wikipediu. Na obrázku sa označil za zastupujúceho prezidenta Venezuely a ako dátum nástupu do úradu spomína 20. január 2026. Internetom sa teda okamžite začali šíriť teórie, že Trump na tento deň chystá niečo veľké, nikto však nevie, čo presne.
Uniesli prezidenta
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky ešte 3. januára zaútočili na Caracas, zajali prezidenta Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, pričom Maduro tvrdí, že je nevinný.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy. Trump tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta – tá americká.
