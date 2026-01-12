Šutaj Eštok „sa obul“ do zbitého novinára: Vraj aj on prispieval k rozdeľovaniu verejnosti

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsudzuje akékoľvek násilie bez výnimiek, avšak ani útok na politického komentátora Petra Schutza nemôže viesť k vytrácaniu jeho zodpovednosti za slová, ktoré prispievali k eskalácii emócií a rozdeľovaniu verejnosti.
Minister to napísal na sociálnej sieti s tým, že fyzické útoky sú neprípustné a nemajú v demokratickej spoločnosti žiadne ospravedlnenie, zároveň je však potrebné pripomenúť, že verejný priestor dlhodobo čelí polarizujúcim a dehumanizujúcim vyjadreniam, ktoré zvyšujú napätie v spoločnosti.
Ide to vraj ruka v ruke
„Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore. Len tak je možné znižovať napätie a predchádzať ďalšej eskalácii konfliktov,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Komentátora denníka SME Petra Schutza v sobotu 10. januára poobede v košickom nákupnom centre Aupark napadol neznámy muž. Ako informoval denník, páchateľ ho bez slova udrel zozadu do hlavy, čo spôsobilo jeho pád, pri ktorom si zlomil stehennú kosť. Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie prípadu. Motívy páchateľa a ďalšie okolnosti činu zatiaľ nie sú známe.
