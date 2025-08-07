Trump chystá ďalší veľký ťah: S Putinom si chce podať ruku osobne, schôdzka môže prísť nečakane rýchlo

Americký prezident Donald Trump má v úmysle osobne sa stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Informoval o tom v stredu denník The New York Times (NYT) a podľa jeho zdrojov by sa ich schôdzka mohla uskutočniť už na budúci týždeň. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
Šéf Bieleho domu tento plán podľa zdrojov NYT oznámil počas telefonátu s európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil niekoľko hodín po rokovaniach jeho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Putina v Moskve. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok.
Biely dom potvrdzuje Trumpovu ochotu rokovať
Na osobnú schôdzku Trumpa a Putina by podľa NYT nadviazalo ich spoločné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na trilaterálnych rozhovoroch by sa v prípade ich konania podľa denníka nezúčastnil žiadny európsky líder.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová podľa agentúry AFP potvrdila, že Trump je otvorený schôdzke s Putinom a so Zelenským. Záujem o stretnutie s americkým prezidentom podľa jej slov vyjadrila ruská strana.
Trump telefonoval aj so Zelenským a s lídrami NATO
Trump po Witkoffovej ceste do Moskvy telefonoval so Zelenským a vedúcimi predstaviteľmi európskych štátov. Na rozhovore sa zúčastnil podľa zdroja AFP generálny tajomník NATO Mark Rutte, lídri Británie, Nemecka a Fínska. Ukrajinský a americký prezident následne na sociálnej sieti napísali, že všetci z nich sa zhodujú na tom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť.
Zelenskyj podľa Stanice Sky News vo svojom pravidelnom večernom príhovore povedal, že po stredajšom rokovaní Putina s Witkoffom sa zdá, že Rusko je „viac naklonené“ pristúpiť na prímerie. „Tlak na nich funguje. Ale hlavné je, aby nás neklamali v detailoch – ani nás, ani USA,“ zdôraznil.
Nahlásiť chybu v článku