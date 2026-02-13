Trhnite si nohou, odkázal Matovič Gašparovi: Za výroky v parlamente sa odmietol ospravedlniť

Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (Slovensko – Za ľudí) v piatok vystúpil v pléne. Mal sa totiž na základe uznesenia Mandátového a imunitného výboru NR SR ospravedlniť za svoje výroky o „teliatkach a ožratých“.
Matovič sa však neospravedlnil, namiesto toho kritizoval koalíciu. Sťažnosti a rozhodnutie mandátového výboru nazval politickým procesom.
Odkaz Tiborovi Gašparovi
„Vážený nevážený obžalovaný Tibor G., trhnite si nohou,“ povedal líder Hnutia Slovensko. „O tom, že dal nejaký obžalovaný Tibor Gašpar podnet, rozhodovala väčšina na mandátovom a imunitnom výbore zložená z jeho kolegov,“ vyhlásil Matovič. Konanie o jeho výrokoch prirovnal k súdnym procesom z 50. rokov minulého storočia.
