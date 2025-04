Transakčnú daň nemožno zrušiť: Kamenický kritizuje Pellegriniho, koaličných partnerov vyzýva, aby nepomáhali progresivizmu

Daň z finančných transakcií z dôvodu konsolidácie nemožno zrušiť, a to ani čiastočne. Oslobodenie živnostníkov a malých podnikateľov spod tejto dane by znamenalo nezanedbateľný výpadok príjmov štátneho rozpočtu až do 200 miliónov eur.

Uviedol to v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v reakcii na kritiku tejto dane a úvahy o jej úprave.

Odmieta kritiku

„Chcem vyzvať koaličných partnerov, aj v parlamente, aj vo vláde, nepomáhajme Progresívnemu Slovensku dostať sa k moci, nepomáhajme progresivizmu,“ zdôraznil minister financií.

Podčiarkol, že daň z finančných transakcií prispieva ku konsolidácii, a to sumou 700 miliónov eur. „Chcem, aby Slovenská republika mala kvalitnejšie, lepšie verejné financie, ako sme ich zdedili, snažíme sa ich vylepšovať. Je to bolestivé. Dostali sme sa však do doby, ktorá skutočne nepraje ekonomike, ani z externého prostredia,“ povedal.

„Budem mať maximálnu snahu, aby sa zlepšili verejné financie, aby sa Slovenská republika vedela financovať za prijateľných podmienok, aby sme sa nedostali do rúk veriteľov,“ dodal Kamenický.

Odkaz prezidentovi

Minister financií sa tiež čudoval, ako je možné, že tí, ktorí len nedávno za transakčnú daň hlasovali, ju dnes kritizujú. „Prešlo to cez parlament, cez vládu, cez pána prezidenta. Ja neviem, či sa dnes včera zobudil do nejakého iného rána, ale všetci to tu zrazu kritizujú, lebo je to asi populárne. Pre mňa je to lacný populizmus,“ odkázal.

SNS trvá na zrušení

Koaličná strana SNS trvá na vyňatí živnostníkov a malých firiem s obratom do 100.000 eur z transakčnej dane. Do konca tohto roka bude žiadať svojich koaličných partnerov, aby jej zámer prehodnotili a úplne ju zrušili. V utorok to povedal na tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko.

„Snažili sme sa po zavedení transakčnej dane opakovane presvedčiť Ministerstvo financií (MF) SR, aby ustúpilo z tejto transakčnej dane voči živnostníkom a malým podnikateľom s obratom do 100-tisíc eur,“ uviedol Danko s tým, že tejto skupine ľudí narúša transakčná daň podnikanie a spôsobuje im ťažkosti.