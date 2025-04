Andrej Danko posiela ďalší odkaz premiérovi: Vyzýva Fica, aby lepšie uchopil moc, bojí sa, že skončia ako v roku 2020

Situácia v koalícii mala byť stabilizovaná, opätovne sa prerozdelili posty, parlament opäť zasadá a bol zvolený nový predseda NR SR. Objavili sa však ďalšie problémy – národniari sa najskôr ohradili voči vyslaniu našich vojakov do Pobaltia, nápadu ministra obrany Roberta Kaliňáka obnoviť takzvaných „žandárov“, a najnovšie kritizujú aj transakčnú daň. Predseda SNS Andrej Danko sa z videí na sociálnej sieti prihovára ľuďom a posiela odkazy partnerom i samotnému premiérovi.

„Som presvedčený, že Robert Fico by mal oveľa viac a lepšie uchopiť moc. Som presvedčený, že ak to takto pôjde ďalej, tak si moc neudržíme,“ povedal v najnovšom videu šéf SNS a dodal, že ešte neotvoril otázky týkajúce sa prítomnosti amerických vojsk, protiruských sankcií a mnohé iné.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka tieto slová opätovne potvrdzujú to, čo Danko hovorí dlhodobo, a síce, že chce viac moci a nebráni sa väčším represívnym opatreniam.

Interez sa snažil kontaktovať Andreja Danka, aby vysvetlil, v akej situácii sa aktuálne koalícia nachádza a čo chcel povedať tým, že by mal premiér lepšie uchopiť moc. Predseda SNS do vydania článku nereagoval.

Odkaz Robertovi Ficovi

Andrej Danko v krátkom videu na sociálnej sieti reagoval na výrok Igora Matoviča v jednej z diskusných relácií, kde povedal, že ho dodnes nikto nevypočúval v súvislosti s opatreniami počas pandémie. Podľa predsedu národniarov sa tak Matovič smeje do očí celému Slovensku a obzvlášť premiérovi Ficovi. „Mám pocit, že v mnohých veciach si Robert Fico nedá povedať,“ vyhlásil Danko.

Dodáva tiež, že predseda vlády podľa neho zabúda na to, čo sa stalo v roku 2020 a myslí si, že „ak to bude takto pokračovať ďalej, dopadne to rovnako“.

„Chápem našich voličov, že sú z toho znechutení, že sa tu nič nerieši, nič sa nevyšetruje. Za SNS môžem povedať, že sme konzistentní, my názor nemeníme, bojujeme za vás. A verím, že prebudíme aj našich koaličných partnerov, pretože ak sa má vrátiť Matovič, nedajbože povstane Kollár, tak to bude Slovensko veľmi bolieť,“ hovorí v závere. O Borisovi Kollárovi navyše tvrdí, že „k Ficovi chodí na kávu“.

Podľa Štefančíka sú Dankove videá výsledkom strachu z toho, že skončí tak, ako pred niekoľkými rokmi, keď jeho strana vo voľbách neuspela. „Vypadol z parlamentu po tom, ako bol súčasťou vládnej koalície. To je osud prakticky každej politickej strany, ktorá sa dohodne so Smerom-SD na vládnutí,“ hovorí.

Ďalej tiež dodáva, že šéf národniarov sa takýmito videami prezentuje aj preto, lebo chce zachrániť SNS. V skutočnosti si totižto uvedomuje, že nemá vplyv na vládnu politiku. „Síce je súčasťou koaličnej rady, no tri ministerstvá, ktoré mala SNS spravovať, nie sú vôbec pod jej vplyvom. Na ich čele sedia nominanti, nie členovia SNS,“ vysvetľuje Štefančík ďalej.

Andrejovi Dankovi podľa jeho slov nezostáva nič iné, len „robiť takéto videá“. Čím viac ich bude a čím budú kontroverznejšie, tým viac priestoru dostane.

Chaos s transakčnou daňou

Témou posledných mesiacov je aj zavedenie transakčnej dane. Od 1. apríla platia nové pravidlá pre podnikateľov a živnostníkov. Tí hovoria o zbytočnej byrokracii, ničení domáceho podnikania a niektorí dokonca už stihli presunúť svoje aktivity do zahraničia, alebo túto možnosť zvažujú.

Slovenská národná strana, ako jedna z koaličného trojlístka, tiež stojí za jej zavedením. Len niekoľko dní od momentu, kedy začali zmeny platiť, sa však národniari voči nej ohradili. Na sociálnej sieti píšu o tom, že k 30. júnu zrušia transakčnú daň pre živnostníkov a pre spoločnosti s obratom do 100-tisíc eur ju zrušia po 1. júli.

“Transakčná daň doslova vybuchla, ja sa snažím veľmi urýchlene presvedčiť koaličných partnerov, aby ustúpili z transakčnej dane. Ja sa nebúcham o zem za to, aby som bol nejaký minister. Ja sa búcham o zem pre to, že živnostníkov a malé firmy treba zachrániť. Ja som urobil pre podnikateľov viac ako celé SaS,“ povedal Danko v nedávnej diskusii na TA3.

Podľa Štefančíka je pochopiteľné, že predseda SNS sa snaží takýmto spôsobom argumentovať, pretože sa mohol zľaknúť verejnej mienky, keďže sú ľudia nahnevaní. „Platia nové dane, no na druhej strane nevidia progres v krajine. Slovensko je na posledných miestach v štatistikách, neexistuje u nás nárast životnej úrovne,“ vysvetľuje.