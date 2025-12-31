Slovenské kúpalisko sa v zime mení na sánkarskú dráhu: Areál zasnežujú delami a ľudia sú nadšení

Foto: Facebook - Záhradnícke a rekreačné služby

Roland Brožkovič
TASR
So zasnežovaním areálu začala mestská organizácia pred niekoľkými dňami.

Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici začali v uplynulých dňoch so zasnežovaním. V areáli by tak mal podobne ako po minulé zimy v najbližších dňoch pribudnúť svah na sánkovanie pre deti i okruh na bežecké lyžovanie. Na sociálnej sieti o tom informovali mestské Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).

So zasnežovaním areálu začala mestská organizácia pred niekoľkými dňami. Aktuálnou prioritou je zasnežiť svah na sánkovanie a malý, 500 metrov dlhý okruh pre bežkárov. Následne sa začne aj so zasnežovaním veľkého okruhu.

Otvorenie o pár dní

„Hoci sme areál oficiálne ešte neotvorili, jeho návštevnosť sa každým dňom zvyšuje. Chceme však apelovať na opatrnosť a obozretnosť v celom areáli. Prosíme, aby sa nikto nepribližoval k snežným kanónom, čerpacím staniciam či elektrickým rozvodom,“ uviedla mestská organizácia.

Oficiálne otvorenie areálu je predbežne naplánované na sobotu (3. 1.), všetko však bude závisieť od počasia a stavu cesty medzi Banskou Bystricou a Králikmi. „Na prevoz ratraku na ťahači potrebujeme mať cestu úplne bez snehu,“ dodal ZAaRES.

Zasnežovanie na banskobystrickom kúpalisku funguje už niekoľko rokov. Mimoriadne úspešná bola v areáli vlaňajšia bežkárska sezóna, ktorá trvala tri mesiace a k dispozícii bol aj veľký, približne kilometer dlhý, okruh okolo jazera. Podľa odhadov ZAaRES-u bežkovanie na kúpalisku počas ostatnej zimy využilo od 40 000 do 45 000 návštevníkov.

