SND potvrdilo rušenie miest: O prácu prídu aj viacerí herci, konsolidácia sa dotkne celého divadla

Nina Malovcová
TASR
Slovenské národné divadlo čakajú personálne škrty.

Slovenské národné divadlo (SND) ruší celkovo takmer desať percent miest. Opatrenie súvisiace s konsolidáciou sa týka všetkých útvarov divadla, čiže baletu, opery, činohry, umelecko-dekoračných dielní, ako aj administratívy.

Vyplýva to zo stanoviska SND, ktoré poskytlo TASR. „Z vládneho nariadenia, ako aj rozpočtu schváleného Národnou radou SR, čiže nie iba Ministerstvom kultúry SR, vyplýva aj šetrenie na mzdových nákladoch naprieč všetkými oblasťami, kultúru nevynímajúc. Prepúšťanie tak zasahuje všetky ministerstvá a všetky štátne inštitúcie,“ skonštatovalo SND.

Opatrenia prerokovali s odbormi, činohra má fungovať bez obmedzení

Tvrdí, že všetky personálne opatrenia prerokovalo s jednotlivými šéfmi útvarov, ako aj piatimi odborovými organizáciami. Dejú sa tiež v súlade so Zákonníkom práce a s legislatívnymi pravidlami. „Zasiahlo to, samozrejme, aj oblasť činohry, päť hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia,“ uviedlo národné divadlo.

S týmito hercami podľa vlastných slov uzatvorilo zmluvy o externom účinkovaní, takže tieto opatrenia nezasiahnu hrací ani dramaturgický plán a „diváci nebudú ukrátení“.

Ministerstvo kultúry odmieta zásahy do manažérskych rozhodnutí

Ministerstvo kultúry (MK) SR pre TASR reagovalo, že vedenie rezortu nikdy nezasahuje do konkrétnych manažérskych rozhodnutí organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Foto: SITA/Milan Illík

„Úlohou ministerstva je určiť všeobecný rámec hospodárenia, najmä stanoviť požadovanú výšku úspor a rozpočtové limity. Konkrétny spôsob realizácie týchto opatrení vrátane rozhodnutí v oblasti riadenia ľudských zdrojov je výlučne v kompetencii vedenia jednotlivých organizácií,“ povedala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.

Slovenské národné divadlo zároveň považuje túto záležitosť za internú a medializáciu zo strany hercov za účelovú. V SND má podľa medializovaných informácií skončiť päť členov činohry. Má ísť o Martina Šalachu, Daniela Žulčáka, Romana Poláčika, Annu Magdalénu Hroboňovú a Táňu Pauhofovú. Opozícia a dotknutí umelci hovoria o možnom zásahu do fungovania umeleckého súboru.

