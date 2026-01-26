Tragický nález v jednom z košických bytov: Trojmesačné bábätko bolo bez známok života, už mu nedokázali pomôcť

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Petra Sušaninová
V súčasnosti nie je jasné, čo presne sa stalo.

Polícia bola vyslaná na košické sídlisko Luník IX. V jednom z bytov sa našlo trojmesačné bábätko, ktoré nejavilo známky života.

Ako informuje SME, miestni obyvatelia na Podjavorinskej ulici privolali pomoc ihneď, ako si všimli, že dieťa nereaguje. Pred príchodom záchranných zložiek sa ho snažili oživiť, no už mu nedokázali pomôcť. Polícia v súčasnosti vyšetruje, za akých okolností k úmrtiu došlo, no podrobnosti nie sú známe. Bolo nariadené vykonanie pitvy. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

