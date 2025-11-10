Tragická zrážka vlakov pri Pezinku má dohru: Polícia začala trestné stíhanie, 79 ľudí je hospitalizovaných

Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou vlakov pri Pezinku trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Oznámila to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Zároveň informovala, že cestujúci, ktorí museli opustiť vlaky pre lekárske ošetrenie a ponechali si svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na Železničnej polícii Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
V nemocniciach skončilo 79 ľudí
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Nahlásiť chybu v článku