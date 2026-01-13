Tragická správa: Zomrel olympijský medailista v snoubordingu. Športovca zasiahla alpská lavína

Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Swissair / LBS_SR04-033772 / CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, upravené redakciou

Michaela Olexová
TASR
Ueli Kestenholz získal bronzovú medailu v obrovskom slalome na zimných olympijských hrách v roku 1998.

Olympijský medailista v snoubordingu Ueli Kestenholz zomrel vo veku 50 rokov po nehode spôsobenej lavínou v alpskom regióne Valais, uviedla v utorok vo vyhlásení Švajčiarska lyžiarska federácia.

K nehode došlo v nedeľu, keď sa v nadmorskej výške približne 2 400 metrov uvoľnila lavína.

Žil pre šport, v roku 1998 získal olympijskú medailu

Polícia v kantóne Valais najprv informovala o nehode bez uvedenia mena Kestenholza.

Podľa ich informácií sa v zasiahnutej oblasti nachádzali lyžiar a snoubordista. Lyžiarovi sa podarilo dostať do bezpečia, no snoubordistu strhla lavína. Zo snehu ho vyslobodili a previezli do nemocnice, informovala agentúra DPA.

Kestenholz získal bronzovú medailu v obrovskom slalome na zimných olympijských hrách v roku 1998 v japonskom Nagane. Švajčiar bol tiež dvojnásobným zlatým medailistom zo zimných X-Games v disciplíne Boardercross/BoarderX.

„Vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť Ueliho rodine a priateľom,“ povedal prezident Swiss Ski Peter Barandun.

