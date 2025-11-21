Tragická dopravná nehoda: Cesta je kompletne uzavretá, zasahujú všetky zložky. Na mieste je aj vrtuľník

Dopravná nehoda dodávky a auta pri obci Devičany v Levickom okrese si vyžiadala jednu obeť. Jedna osoba utrpela vážne zranenia, dvaja ľudia sa zranili ľahko. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Cesta je momentálne v tomto úseku uzavretá v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. Na miesto vyrazili levickí hasiči. „Z havarovaných vozidiel vyslobodili zranené osoby a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Pri nehode utrpela jedna osoba vážne zranenia a bola prevezená do nemocnice, ďalšie dve osoby sa zranili ľahko. Jedna osoba zraneniam na mieste podľahla,“ napísali hasiči. Na mieste zasahujú aj dobrovoľní hasiči z obce Bátovce.
