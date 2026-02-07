Tragédia v smere na Dunajskú Stredu: Auto narazilo do stromu, vodič nemal šancu prežiť

52-ročný vodič narazil do stromu a na mieste zomrel. Na sociálnej o tom informovala trnavská polícia. Ako spresnila, nehoda sa stala približne o 13:30 na ceste č. III/1406 v smere na Dunajskú Stredu.
Vodič vozidla značky VW Golf z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku a narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že z vozidla zostal iba vrak. Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mieste zasahujú dunajskostredskí policajti a presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
