Tragédia, ktorá otriasla Holywoodom: Známy herec si siahol na život, mal len 46 rokov

Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone, známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire – Špina Baltimoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ransone počas svojej kariéry stvárnil postavy viacerých mužov s problematickou minulosťou. Narodil sa v rovnakom meste, v ktorom si zahral aj postavu Ziggyho Sobotku a v seriáli stvárnil postavu pracovníka miestnych dokov, ktorý sa v druhej sérii oceňovanej snímky stal drogovým dílerom.
In loving memory of James Ransone. pic.twitter.com/7CKjnAnrCD
— HBO (@HBO) December 21, 2025
Hral taktiež vo viacerých populárnych hollywoodskych filmoch, ako napríklad v úspešných hororoch To Kapitola 2 (It: Chapter Two) alebo Čierny telefón (The Black Phone). Na obrazovke sa naposledy ukázal tento rok v seriáli Poker Face a v pokračovaní hororu Čierny telefón 2.
