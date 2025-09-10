Toto v práci nikdy nerobte: Odborníčka odhalila tri najčastejšie chyby, ktoré robí takmer každý

Prvý deň v novej práci je náročný, nové prostredie, neznáme tváre, množstvo informácií a prirodzená túžba urobiť dobrý prvý dojem. Samozrejme, s tým všetkým ide ruka v ruke aj stres. A práve v tomto napätí sa mnoho ľudí dopúšťa chýb, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobé fungovanie v tíme. Toto sú podľa odborníčky tri najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť.
Odborníčka, ktorá pracuje ako partnerka pre vzdelávanie ľudí a rozvoj líderstva, Sarah Murphy, prezradila, že zlý prvý dojem vedie vašich nových kolegov k váhaniu o tom, aký ste, píše web Metro. Čo môže viesť k spomaleniu procesu adaptácie, k zníženiu dôvery a dokonca prispieť k pocitu osamelosti.
Nesústreďte sa len na prácu, myslite aj na nových kolegov
Je prirodzené, že chcete už v prvý deň v novej práci podať výborný výkon, ale prílišné sústredenie sa len na prácu môže spôsobiť to, že zabudnete na svojich nových kolegov. Myslite na to, že budovanie vzťahov na pracovisku nezačína až po skúšobnej dobe.
Ak čakáte, kým vás niekto osloví, môžete pôsobiť uzavreto alebo neangažovane. Prvé konverzácie však vôbec nemusia byť dlhé, stačí len, ak ukážete, že ste pripravený byť súčasťou kolektívu.
Nesnažte sa až príliš
Snaha zaujať a presvedčiť všetkých o svojich schopnostiach je síce fajn, ale ak to preženiete, môžete pôsobiť netrpezlivo a neempaticky. Váš prvý týždeň v novej práci by mal byť podľa odborníčky predovšetkým o pozorovaní, počúvaní a kladení otázok. Preto ukážte zvedavosť, ale nie prehnanú sebadôveru.
Dobre zvolené oblečenie je základ
Pracovný „dress code“ dokáže poriadne potrápiť. Prísť vyobliekaný môže pôsobiť rovnako neisto ako mať na sebe príliš ležérne oblečenie. Hoci sa to môže zdať len ako drobnosť, ale nevhodne zvolený štýl obliekania vie podvedome vytvoriť odstup medzi vami a kolegami.
Odborníčka odporúča držať sa základného pravidla – obliecť si to, v čom sa cítite pohodlne a zároveň sebavedome.
Prvý deň v novej práci je pre každého stresujúci, ale ak sa vyhnete týmto trom najčastejším chybám, máte podľa odborníčky obrovskú šancu rýchlejšie zapadnúť.
