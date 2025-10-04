Toto sú prvé slová Andreja Babiša po jeho víťazstve vo voľbách: Privítali ho aplauzom, dokonca sa aj tancovalo

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prišiel v sobotu podvečer do volebného štábu hnutia na pražskom Chodove, kde ho za veľkého aplauzu privítali jeho spolustraníci. Babiš sa im poďakoval a výsledok už pri príchode oslavovali tancami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ďakujem všetkým a špeciálne poďakovanie nášmu PR tímu!“ bolo počuť Babiša z balkóna, kde sa politici ANO na volebných štáboch vždy združujú, pričom novinári sú dole v sále. Dodal, že ide o úžasný výsledok.
Sčítanie sa blíži ku koncu
Pri spočítaní 97 percent hlasov z piatkových a zo sobotných volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR je na čele hnutie ANO s 35,2 % pred vládnou koalíciou SPOLU s 22,9 % a hnutím STAN s 11,1 %. Do snemovne sa zrejme ešte dostanú Piráti (8,7 %), SPD (7,9 %) a Motoristi (6,2 %).
