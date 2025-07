Toto ste o obľúbenom seriáli nevedeli. Jessica Biel priznala, koho sa bála počas natáčania seriálu V siedmom nebi

Aj herci, ktorí pred kamerou pôsobia ako súdržná rodina, môžu mať medzi sebou a mimo záberu úplne iné vzťahy. Jessica Biel sa po rokoch vrátila k obdobiu seriálu V siedmom nebi a otvorene prehovorila o svojich skutočných pocitoch z nakrúcania.

Ako uviedol magazín Entertainment Weekly, herečka Jessica Biel sa nedávno v podcaste Catching Up With the Camdens podelila o svoje spomienky na natáčanie populárneho rodinného seriálu 7th Heaven. V relácii, ktorú moderujú jej bývalí kolegovia zo seriálu Beverley Mitchell, David Gallagher a Mackenzie Rosman, Biel odhalila, že sa Beverley Mitchell v mladosti v skutočnosti trochu bála. Ich vzťah na pľaci tak ani zďaleka nebol len idylický.

Sesterské napätie mimo kamier

Jessica Biel priznala, že v čase nakrúcania k Beverley Mitchell vzhliadala, no zároveň ju tajne rešpektovala až do takej miery, že sa jej niekedy bála. „Bola naozaj tvrdá… Často som ju provokovala,“ priznala Biel s odstupom času a dodala, že medzi nimi panoval klasický sesterský vzťah plný drobných konfliktov, ale aj silného puta.

Napriek tomu medzi nimi vznikol silný vzťah: „Dostali sme sa jedna druhej pod kožu tým najlepším možným spôsobom,“ vyjadrila sa herečka.

Spomienky na detstvo pred kamerou