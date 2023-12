Toto ste mali vedieť už dávno: Vďaka tomuto hacku rozmotáte vianočné svetielka o chvíľu, postupujte podľa nášho návodu

Zdobenie vianočného stromčeka je obrovská slávnosť. Niektorí ľudia ho stavajú už v polovici novembra, iní čakajú aspoň na začiatok adventu alebo dokonca až do 23. decembra. Ak patríte k tým, ktorí ešte neozdobili svoj stromček, pretože vás odrádza tá jedna zákerná krabička so svetielkami, ktoré si počas roka žili svojím životom, netrápte sa. Máme pre vás triky, vďaka ktorým vám ich rozmotanie a „nahodenie“ nezaberie pol dňa. Lepšie neskoro, ako nikdy.

Svieti, či nesvieti

Vianočné obdobie so sebou prináša množstvo vecí a pocitov, na ktoré sa počas celého roka tešíme. Vôňa sušených pomarančov, medovníkov, zasnežené ulice, teplo a pokoj…

A svetielka. Veľa svetielok. Na dverách, poličkách, oknách. Ale najmä na stromčeku. A tu nastáva ten problém, ktorý sa v množstve domácností opakuje rok čo rok.

Tento pocit poznáme aj my, preto sme sa rozhodli pomôcť vám s trápením. Ukážeme vám podľa rád portálu Sunnydaze, ako zamotané svietiace kábliky od seba oddeliť a uskladniť tak, aby ste o rok nemuseli zažívať tú istú traumu.

V prvom rade začnite tým, že si odskúšate, že svietia. Nájdite najbližšiu zásuvku, vypátrajte niekde v svetelnej guli zástrčku a skontrolujte, že vykonávajú svoju funkciu tak, ako by mali. Ak je všetko v poriadku a všetky svetielka do jedného svietia, môžete pristúpiť k ďalším krokom.

Rozmotať, zavesiť a nezblázniť sa

Pri zástrčke zostávame. Rozložte si reťaz so svetielkami po miestnosti do takej miery, ako sa len bude dať, a jemne ju pretiahnite cez uzly. „Vší silou“ tentoraz vynechajte, aby ste nepoškodili svetlá.

Ak vám niečo v tejto práci bráni, napríklad príliš silno zatiahnutý uzol, ktorý sa rozhodol, že tieto Vianoce chce stráviť s vami, pomôžte si ceruzkou alebo perom. Jedným z týchto prístrojov uvoľníte uzol dostatočne na to, aby ste ho mohli roztiahnuť a prevliecť cezeň koniec šnúry.

Keď už všetky uzly zmiznú, zistíte, že na začiatku reťaze sa vytvorili nové. Áno, aj to sa stáva. Preto, ak nechcete svoju prácu začínať odznova, usporadúvajte nezamotané časti do úhľadných rovných línií tak, aby sa navzájom nedotýkali.

Prípadne si ich omotajte okolo ruky ako záhradnú hadicu. V tomto prípade sa však ľahko môže stať, že z nich budete musieť odmotávať nakoniec aj seba.

Lepšie v tomto prípade bude mať po ruke dostatočne odvážneho pomocníka, ktorý bude dávať pozor na to, aby sa zamotané-odmotané svetielka opäť nesplietli dohromady.

Pomocník sa môže zísť aj pri samotnom dekorovaní stromčeka. Aby ste predišli nedorozumeniam a prípadnému (už zase) zamotaniu, rozdeľte si úlohy – jeden bude vešať a druhý zodpovedať za poriadok vo zvyšku svetelnej reťaze. V tomto bode je už nepravdepodobné, že nastane chaos.

Dovidenia o rok

Ďalší krok je jednoduchý. Zaspievajte si vďaka nám „Najkrajšie Vianoce aké tu boli“ a užite si svoje vysvietené domovy. No a po Vianociach nezabudnite, že aj od odzdobenia stromčeka a spôsobu, akým uložíte svetielka naspäť do krabice, bude závisieť to, čo budete robiť o rok. Preto vám prezradíme ešte pár tipov.

Prvou metódou je použitie kusa kartónu. Z kartónovej krabice, ktorú nájdete po ruke, vystrihnite veľkú „kartu“. Do každej strany vyrežte zárez a obtočte okolo neho svetielka. Vytvoríte tak krásne úhľadné rady, pri ktorých si o rok povzdychnete a budete ďakovať sami sebe, že ste si dali námahu navyše.

Ak neviete nájsť krabicu ani kus kartónu, pomôcť si môžete vešiakom. Začnite na jednom z jeho koncov, omotajte prameň svetiel kolmo okolo neho, až kým sa nedostanete na druhú stranu. Koniec reťaze omotajte okolo háku vešiaka, aby ste budúci rok zástrčku ľahšie našli. Teraz už svetelný vešiak si zaveste do skrine, aby ste ho počas celého roka mohli kontrolovať.

Poslednou radou na nezaplatenie je nechať svetlá na stromčeku. Toto platí iba v prípade, ak je umelý. Ak máte voľný priestor v skrini, za skriňou alebo v pivnici, neobťažujte sa prácou so zmotávaním svetielok. Jednoducho ich nechajte tak, ako ste ich dali pred Vianocami. Stromček prikryte, odložte, pohladkajte a o rok už iba zapojte svetielka do zásuvky.