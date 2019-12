Toto sa deje s vaším telom, keď pijete alkohol. Držte sa týchto rád a nebudete mať po Silvestri opicu

Je veľmi pravdepodobné, že dnes večer aj vy zamierite na nejakú párty, ku ktorej bude určite patriť aj silvestrovský drink. Ak ich ale vypijete viac, ako ste pôvodne plánovali, na druhý deň vás bude čakať bolesť hlavy, nevoľnosť či dokonca úzkosť. Čo sa to s naším telom deje, keď pijeme alkohol?

Účinky alkoholu na ľudské telo má veda pomerne dobre zmapované. Pozrime sa teda na ne.

Čo sa deje, keď pijete alkohol?

V prvom rade, nezáleží na tom, aký druh alkoholu pijete. Jeho účinky sú v podstate vždy rovnaké, no ako uvádza The Conversation, vždy záleží na jeho množstve.

Alkohol sa po vypití dostane do žalúdka a odtiaľ smeruje do tenkého čreva, kde sa začne vstrebávať do krvi. Ak pijete nalačno, alkohol prejde do krvi rýchlo. Preto je dobré pred požitím alkoholu byť najedený a niečo konzumovať aj počas jeho pitia. Nevstrebe sa potom tak rýchlo a vy sa hneď neopijete.

Podľa Ministerstva zdravotníctva Austrálie trvá telu približne jednu hodinu než metabolizuje jedno malé pivo alebo 1 deciliter vína. Samozrejme, existujú aj kalkulačky na výpočet odbúrania alkoholu z krvi, no všetky tieto údaje sú iba orientačné.

Výpadok pamäte

Určite máte známeho, alebo ste to dokonca zažili aj sami. Na druhý deň po alkoholovom excese si chcete spomenúť, čo sa v noci dialo, no vaša pamäť nespolupracuje. Je to iné, ako keď vás „vypne“ z alkoholu. V tomto prípade ste síce pri vedomí a bavíte sa, no váš mozog informácie neukladá. Je to spôsobené tým, že pri určitej úrovni alkoholu mozog jednoducho prestane vytvárať spomienky.

Aj to je dôvod na postupné pitie, aby ste si vôbec polnoc a oslavu Nového roka aj zapamätali.

Ako vytriezvieť?

Na internete je možné nájsť mnoho „zaručených“ spôsobov, ktoré vám pomôžu vytriezvieť. Ani jeden žiaľ nefunguje. Jediná vec, ktorá vám pomôže, je čas a to, kým vaše telo alkohol z tela jednoducho odbúra.

Pitie kávy vám môže zdanlivo pomôcť, že sa budete cítiť viac svieži, no rozkladu alkoholu v tele nepomôže. To isté platí pre studené sprchy, cvičenie, návštevu sauny či prechádzke na čerstvom vzduchu. Môžu vám však pomôcť cítiť sa trochu lepšie, no alkohol rýchlejšie z tela neodbúrajú.

Čo spôsobuje opicu?

Dôvodov, že je vám na druhý deň po vypití veľkého množstva alkoholu zle, je viacero. Jedným z nich je močopudnosť alkoholu. Čím viac pijete, tým viac chodíte močiť a vaše telo sa dehydruje. To dokáže ešte podporiť aj to, ak sa nachádzate na diskotéke, kde je teplo a vy tancujete, čo znamená, že sa potíte a strácate ešte viac vody z tela. Preto je dobré myslieť na to, že by ste mali alkohol striedať s pitím nealkoholických nápojov, ideálne vody či nesladenej minerálky.

Alkohol tiež dráždi sliznicu žalúdka, čo môže pri veľkom množstve spôsobiť vracanie alebo hnačku. To má za následok nerovnováhu elektrolytov v tele, čo následne spôsobuje únavu, ďalšiu nevoľnosť, svalovú slabosť či kŕče. Alkohol tiež rozširuje cievy, čo môže potom spôsobiť bolesť hlavy, ktorá je opäť spojená aj s nerovnováhou elektrolytov a dehydratáciou.

Niekto vraví, že klin sa klinom vyráža a hneď ráno by vám núkal ďalší drink. Ten skutočne môže dočasne pomôcť, no je to na úkor vášho zdravia, keďže telo sa snaží „upratať“ alkohol z krvi a vy mu pridáte ďalší. Ak ale máte na druhý deň v dôsledku toho, že je vám zle chuť na ďalší drink, radšej zvážte návštevu odborníka, keďže to môže byť jedným zo signálov závislosti na alkohole.

Ako prežiť Silvestra bez opice

Každý približne vieme, koľko alkoholu znesieme a aké následky na nás má na druhý deň. Stanovte si limit, koľko toho za večer chcete vypiť. Nezabúdajte na jedlo a alkohol striedajte s pitím vody, ktorú prirodzene pitím alkoholu strácate. Vaše telo sa vám na druhý deň poďakuje.

Do svojho limitu zahrňte aj novoročný prípitok a odolajte neustálemu ponúkaniu. Takisto je dobré piť po malých dúškoch a nie drink vypiť naraz. Vaším posledným nápojom večera by mala byť čistá voda.

Oslavy Silvestra a Nového roka sú hlavne o zábave, priateľoch a uvoľnení sa. Nie je totiž hrdina ten, kto toho vypije najviac, ale ten, kto na druhý deň dokáže normálne fungovať cítiť sa v pohode.