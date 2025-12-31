Toto môže mnohých zaskočiť: Silvester prinesie nepríjemné obmedzenie, týka sa všetkých vodičov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na krátku nočnú odstávku systému predaja elektronických diaľničných známok na prelome rokov 2025 a 2026. Ako diaľničiari v stredu informovali, plánovaná technická odstávka odštartuje desať minút pred koncom roka 2025 a bude pokračovať počas prvej polhodiny Nového roka 2026.
„Počas odstávky si nebude možné zakúpiť diaľničnú známku ani prostredníctvom webstránky, aplikácie či na predajných miestach. Každoročná technická odstávka je nevyhnutná na plánovanú údržbu systému,“ oznámila mediálna komunikácia NDS. Národná diaľničná spoločnosť prevzala systém predaja e-známok do vlastnej správy v roku 2024.
Zmeny po prevzatí systému predaja
Odvtedy zaviedla jednodňovú diaľničnú známku, zrenovovala dizajn webovej stránky, rozšírila spôsoby platby o možnosť online kúpy prostredníctvom Apple Pay a Google Pay, čo podľa spoločnosti významne zvýšilo zákaznícky komfort.
„Od januára 2025 sa zároveň zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, dnes je posun možný až o 60 dní. Dlhšia lehota na začiatok platnosti známky vodičom uľahčuje plánovanie, môžu si diaľničnú známku kúpiť vopred a prispôsobiť jej platnosť svojim cestovným plánom,“ priblížila mediálna komunikácia diaľničiarov.
Ceny diaľničných známok sa v roku 2026 nemenia
Ceny diaľničných známok sa pre rok 2026 nemenia. Cena 365-dňovej diaľničnej známky ostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, 10-dňová známka je dostupná za 10,80 eura a jednodňová známka má cenu 8,10 eura. Motoristi tak aj naďalej zaplatia rovnaké sumy ako v roku 2025.
NDS taktiež vyzýva motoristov, aby si kupovali diaľničnú známku výlučne cez oficiálne kanály, vyjde ich to lacnejšie a zároveň si ušetria komplikácie, napríklad pri reklamáciách. Elektronická diaľničná známka sa dá jednoducho kúpiť online na stránke www.eznamka.sk alebo cez mobilnú aplikáciu eznamka. „Motoristi si ju taktiež môžu zakúpiť aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS.
