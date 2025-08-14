Toto jednoduché pravidlo troch hodín môže zachrániť aj vaše manželstvo: Stíhate to predtým, než pôjdete spať

V uponáhľanom svete plnom povinností, hluku a obrazoviek sa večery často menia na bezmyšlienkové prezeranie obsahu na telefóne alebo sledovanie televízie. Čas, ktorý by mohol byť venovaný sebe či partnerovi, sa tak nenápadne vytráca, a spolu s ním aj príležitosti na budovanie blízkosti a pocitu spolupatričnosti.
Magazín Metro uviedol príbeh ženy, ktorá spolu s manželom zaviedla do svojho života „pravidlo trojhodinového večera“. Jednoduchý, no premyslený koncept sa pre ich manželstvo stal úplnou „zmenou hry“ a inšpiroval tisíce ľudí, vrátane rodičov aj párov bez detí.
Ako funguje pravidlo trojhodinového večera
Rachel Higgins a jej manžel si uvedomili, že potrebujú zmeniť večernú rutinu, keď zistili, že po uložení dcéry do postele okolo 19:00 si zvyčajne len sadnú na gauč a bezcieľne prezerajú obsah v telefóne. Rozhodli sa preto posledné tri hodiny dňa rozdeliť na tri časti.
Prvá je takzvaná „produktívna hodina“. „Začíname rýchlym uprataním kuchyne alebo vecí, ktoré sa nahromadili počas dňa a potom sa pustíme do niečoho, čo sme odkladali,“ vysvetlila Rachel svojim 21 000 sledovateľom na TikTok-u.
