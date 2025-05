Toto je nový Andrew Tate: 15 miliónov ľudí sleduje jeho bizarný rituál. Vstáva o tretej, aby si vypláchol ústa minerálkou

Má silné telo, neochvejnú vôľu a tvrdú sebadisciplínu, ktorú sa snaží odovzdať svojim vášnivým sledovateľom. Mnohí ho označujú za nového Andrewa Tatea a tvrdia, že jeho videá prekročili všetky hranice — že nie sú motivačné, ale totálne absurdné.

Ashton Hall si za svoje pôsobenie vybudoval pôsobivú základňu fanúšikov. Len na Instagrame ho sleduje vyše 15 miliónov ľudí — podľa informácií z jeho oficiálnej stránky má však naprieč platformami takmer 19 miliónov sledovateľov.

Keďže jeho najúspešnejšie video na TikToku má 19 miliónov videní, je veľmi pravdepodobné, že ste naň narazili aj vy.

Tvorca pridáva podcasty, tipy na budovanie bohatstva a iný motivačný obsah.

Viralitu však bezpochyby získal práve vďaka svojim bizarným ranným rituálom.

Tých má influencer hneď niekoľko, no všetky sa točia okolo jednoduchých, opakujúcich sa motívov — budíček medzi treťou až piatou ráno, niekoľkonásobné cvičenie, kľuky na balkóne, otužovanie, plávanie, meditácia a čítanie.

Neochvejne sa vyhýba tričkám — neraz však aj nohaviciam, a oblečený je len vtedy, ak sa objaví na verejnosti.

Všadeprítomným prvkom v jeho videách je sklenená fľaša pramenitej vody Saratoga, ktorou si influencer vyplachuje ústa, oblieva si ňou tvár a dôsledne odmieta bežnú vodu z kohútika. Spoločnosť potvrdila, že s influencerom má zazmluvnenú platenú spoluprácu a Hall ju dodržiava svedomito.

K celkovej absurdite prispievajú detaily ako potieranie tváre banánovou šupkou či neprimeraná frekvencia namáčania tváre do ľadu. Počas ranného rituálu si takto namočí tvár hneď dvakrát.

Ďalším prvkom, pre ktorý si ľudia spájajú Halla aj s toxickou maskulinitou, je jeho dôsledná pasivita v domácnosti — nikdy neupratuje, nič nepripravuje a zásadne nevarí.

V jednom z videí sa mu rozbije fľaša, no vzápätí sa objaví záber ženskej ruky, ktorá zbiera črepiny. V inom zábere Hall leží na gauči, zatiaľ čo sa o jeho pedikúru stará nechtová dizajnérka. Ženy sa vo videách objavujú prevažne len okrajovo — ako anonymné postavy v pozadí.

Influenceri ako Hall často dvíhajú obočie. The Guardian s humorom podotýka, že bežní ľudia si čoraz častejšie kladú otázku, „či sú muži v pohode“.

Hall je však profesionálny tvorca obsahu, čo znamená, že mnohé pasáže v jeho videách môžu byť tvorené účelovo, s cieľom tzv. „rage-baitingu“ (vyvolania pobúrenia a hnevu s cieľom zvýšiť sledovanosť).

i can’t stop thinking about this video. 15 years ago this routine would get you called gay (or “metrosexual”) but is now considered peak alpha male behavior. something weird has shifted https://t.co/PITSvCHghE

— matt (@mattxiv) March 22, 2025