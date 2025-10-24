Toto je najnebezpečnejší hotel na svete, zaplatíte takmer 3 000 eur: Nikdy ste o ňom nepočuli, vydesí jednou vecou

Petra Sušaninová
Mali by ste odvahu ubytovať sa v hoteli uprostred ničoho?

Pri zmienke o nebezpečných hoteloch si ľudia možno pomyslia na ubytovanie v lokalite, kde vás poľahky okradnú či vám nejako ublížia. Tento hotel je však vskutku výnimočný. Možno ste o ňom ešte nikdy nepočuli.

Koľko toto dobrodružstvo stojí?

Ako informuje Mail Online, niečo vyše 51 kilometrov od pobrežia Severnej Karolíny nájdete naozaj unikátny hotel známy ako Frying Pan Tower. Je to niekdajší maják americkej pobrežnej stráže, kam sa dnes vyberú len tí najodvážnejší. Do tohto hotela sa dostanete len helikoptérou, pričom spiatočný let vás vyjde na takmer 2 300 eur.

Foto: U.S. Department of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons

Hotel má 8 miestností, jednu kúpeľňu a naraz ubytuje 12 hostí. Cena ubytovania vychádza v prepočte na približne 530 eur na víkend. Ubytovanie sa nachádza vo výške 137 metrov nad hladinou mora a ponúka 360-stupňový výhľad na oceán. Maják, ktorý fungoval od roku 1964, oficiálne doslúžil po roku 2000 a za 69 000 eur ho v roku 2012 kúpil súkromný majiteľ.

Na vlastné riziko

Odvtedy bol zrekonštruovaný tímom dobrovoľníkov a premenený na skromné ubytovanie, ktoré sa ale môže premeniť na poriadne adrenalínový zážitok. Hotel je obklopený žralokmi a hostia ich môžu nakŕmiť. Za prísnych bezpečnostných opatrení môžu na vlastné riziko zostúpiť z konštrukcie, aby sa zblízka zoznámili s predátormi.

Hosťom rozprúdia krv v žilách nielen žraloky, ale aj intenzívne búrky, ktoré tu z času na čas zatemnia oblohu. Zaúradovať môže dokonca aj hurikán. Napriek tomu má hotel údajne všetko, aby ste tu zažili niekoľko dní plných pohody, vrátane zásob jedla. Hostia môžu rybárčiť, potápať sa a potom si spolu uvariť niečo dobré pod zub. Kto nechce variť, môže si najať súkromného šéfkuchára.

