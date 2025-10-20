Slovenské mesto sa zaradilo medzi 30 najkrajších skrytých klenotov Európy: Pre toto ho ľudia milujú

Foto: Ladislav Luppa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Toto slovenské mesto jednoznačne má svoje čaro.

Nejeden človek túži navštíviť Paríž, Barcelonu či Rím. Európa však ukrýva mnoho skrytých klenotov, ktoré stoja za návštevu. Na zozname tých najkrajších sa ocitlo aj slovenské mesto.

Krásou vyrážajú dych

Ako informuje web Express, mnohé ikonické mestá síce svojou krásou vyrážajú dych, no bojujú s hordami turistov, takpovediac praskajú vo švíkoch. Zavádzajú turistické dane, zvyšujú ceny a snažia sa počty turistov najrôznejšími spôsobmi obmedziť. Je však škoda, že ľudia neraz prehliadajú mestá, ktoré nie sú o nič menej krásne. Nechýba im krásna architektúra, chutná kuchyňa či priateľskí ľudia.

Foto: Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

V rebríčku podceňovaných skrytých klenotov nájdete napríklad taliansku Bolognu či belgický Gent, ale aj Vilnius a Kaunas v Litve. Ide o miesta, ktoré často nie sú prvou voľbou pri výbere dovolenky, no je to chyba. Za prehliadaný malý raj je považované aj slovinské hlavné mesto Ľubľana, ale aj Tbilisi v Gruzínsku.

Tieto skryté klenoty ľudia prehliadajú

Za kúskom histórie môžete vycestovať do bulharského Plovdivu a milovníci dizajnu si podľa zoznamu UNESCO na svoje prídu v rakúskom meste Graz. Na zozname sa ocitlo aj mesto Mostar v Bosne a Hercegovine, ale aj poľský Wroclaw. Výhľady vyrážajúce dych sa vám naskytnú v nórskom Bergene a na krásnych plážach sa okúpete v gréckom meste Thessaloniki.

Na potulkách Európou by ste nemali vynechať ani belgické Antwerpy či Córdobu v obľúbenom Španielsku. Príjemnými cenami vás poteší srbský Belehrad a v talianskom Lecce si vaše srdce získa jedinečná atmosféra. Zo susedného Česka nájdete na zozname najkrajších skrytých klenotov Olomouc.

Foto: Ingo Mehling, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mnohí európski cestovatelia, ktorí sa chcú vyhnúť davom, si ale zamilovali aj Košice. Web Express chváli, že druhé najväčšie slovenské mesto je ako stvorené pre chodcov. Zmieňuje však aj gotickú katedrálu – Dóm svätej Alžbety na Hlavnej ulici. Navyše, podľa webu sem chodieva len zlomok turistov v porovnaní s Bratislavou.

