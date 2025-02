Tisíce Slovákov si musia splniť dôležitú povinnosť: Ak to neurobia, môžu platiť transakčnú daň aj oni

Občianske združenia, ktoré sú oslobodené od povinnosti platiť transakčnú daň, majú dôležitú povinnosť. Je potrebné ju splniť do konca marca, inak sa bude vzťahovať aj na ne. Výnimku majú aj ďalšie rôzne subjekty.

Jana Žitňanská, bývalá poslankyňa NR SR upozorňuje, že pokiaľ občianske združenia „do konca marca neodovzdajú v banke vyplnené tlačivo – oznámenie, že ich sa transakčná daň netýka, budú ju musieť platiť“. To znamená, že ak tieto organizácie nevyplnia potrebné formuláre a neoznámia bankám, že sa ich transakčná daň netýka, budú povinné platiť daň zo všetkých platieb, ktoré odídu z ich účtu.

Tlačivá potrebné na podanie tohto oznámenia sú k dispozícii na webových stránkach bánk. Ako však Žitňanská upozorňuje, niektoré banky túto administratívu môžu vybaviť za organizácie samy. „Dostala som informáciu, že niektoré banky to urobia za vás. Ale pre istotu si overte, ako to majú v tej vašej. Ja som to musela vypĺňať,“ radí.

Poslankyňa apeluje aj na širšie šírenie tejto informácie medzi organizáciami, aby sa predišlo ďalším problémom. „Prosím, šírte túto informáciu ďalej, aby tí, ktorí si na terapie či rehabilitácie musia robiť zbierky, lebo nedostanú od štátu podporu, alebo z darov a grantov podporujú iné zmysluplné účely, nemuseli z vyzbieraných peňazí štátu platiť nezmyselnú daň,“ vyzýva Žitňanská.

Na záver poslankyňa opakuje na dôležitosť dodržania termínu a podania správne vyplnených tlačív, aby sa zamedzilo zbytočným odvodom daní zo zbieraných finančných prostriedkov, ktoré by inak mohli byť použité na pomoc ľuďom v núdzi.

