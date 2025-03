Tieto známe Slovenky si dopomohli ku kráse plastikami alebo estetickými zákrokmi. Niektoré mená vás prekvapia

Zatiaľ čo niektoré držia jazyk za zubami, iné nemajú problémy vyjsť s pravdou von. Skrášľujúce procedúry a zákroky dnes už nie sú ničím výnimočným. Ženy majú k dispozícii nespočetné množstvo vylepšení, od invazívnych až po tie, ktoré do tela zasahujú minimálne. Podľahli im aj známe slovenské osobnosti, ktoré sú stále na očiach verejnosti. Napriek tomu sa neboja priznať, že si ľahli pod nôž. Ale o niektorých z nich, ktoré majú za sebou plastické operácie, by ste to ani nepovedali.

Väčšina žien nie je stotožnená s neúprosným časom, ktorý sa ukazuje na tvári aj na tele. Vrásky, ochabnutá pleť a poklesnuté očné viečka dokáže prijať len veľmi malé percento z nich. Bojovať proti týmto známkam starnutia sa dá rôznymi spôsobmi. Najúčinnejší spôsob je zdravá strava s dostatkom zeleniny a ovocia a pravidelné cvičenie. Ale v zrelšom veku ani zdravý životný štýl vrásky úplne nevymaže. Vtedy prichádzajú na rad skrášľujúce procedúry, ktoré tomu dopomôžu zvonku.

Hoci pri mnohých zo zákrokov treba siahnuť hlboko do vrecka, celebrity s tým nemajú žiadny problém. Hlavné je, aby vyzerali čo najlepšie, predsa len ich často vídať na televíznych obrazovkách a verejných podujatiach. Niektoré z nich nepovažujú zákroky v klinikách krásy v 21. storočí za niečo špeciálne, o čom by sa mali báť rozprávať. Berú ich ako súčasť života. Ktorým slovenským osobnostiam zavoňali plastické operácie?

Martina Schindlerová

Bývalá finalistka SuperStar sa nemala na čo sťažovať. Zdalo sa, že je so svojím vzhľadom spokojná. Aj médiá vyzdvihovali hlavne speváčkine ženské zbrane, ktoré jej mohla nejedna žena závidieť. Všetko sa však zmenilo po dvoch deťoch z neúspešného manželstva, a aj Martina si ľahla pod nôž. A to pritom bola proti plastickým operáciám.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)



„Ja som bola veľkým odporcov úpravy pŕs, lebo som si hovorila, že buď máš prsia alebo nemáš. Ale dobre sa mi to hovorilo, lebo som ich mala,” priznala Martina Schindlerová v rozhovore s Jánom Ďuricom. Dojčenie, ktoré trvalo 3 roky, sa však na vzhľade jej pŕs odrazilo, a tak absolvovala ich korekčnú úpravu. Išlo o estetickú úpravu tvaru poprsia.

Zdena Studenková