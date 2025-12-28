Tieto 3 toxické veci máte v spálni aj vy: Doktor z Harvardu varuje, okamžite by ste ich mali vyhodiť

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Vo vašej spálni sa môže ukrývať toxické nebezpečenstvo.

Niektoré predmety sa stali bežnou súčasťou našej domácnosti a príliš neuvažujeme nad tým, aký vplyv môžu mať na naše zdravie. Podľa odborníka z Harvardovej univerzity je to ale chyba. Vymenoval tri predmety, ktorých by ste sa mali okamžite zbaviť.

Toto okamžite vyhoďte

Ako informuje portál Bored Panda, 42-ročný doktor Saurabh Sethi vo virálnom videu vysvetľuje, ktoré predmety by zo spálne mali poletieť do koša rýchlosťou blesku. Ľudia ich neraz prehliadajú, no môžu spôsobiť vážne respiračné či iné ťažkosti. Prvou z vecí, ktorej by ste sa mali ihneď zbaviť, sú staré vankúše.

V priebeh času sa v nich hromadí prach, pot a iné nečistoty a alergény. Staré vankúše poskytujú ideálne prostredie pre roztoče, ktoré môžu vyvolávať alergie, astmu a ekzémy, a to najmä u detí. Ideálne je vankúše meniť každý rok, nanajvýš ale dva. Žiaden vankúš vo vašej domácnosti by nemal mať viac ako dva roky.

@doctorsethimd 3 Toxic Things in Your Bedroom You Should Throw Out ASAP ❌ Dr. Sethi #toxin #learnontiktok ♬ original sound – Doctor Sethi ⚡️

Ďalším predmetom na zozname sú syntetické osviežovače vzduchu. Uvoľňujú totiž ftaláty a prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa okrem iného spájajú s respiračnými problémami a ďalšími ťažkosťami. Sethi odporúča namiesto osviežovačov používať napríklad rastlinné esenciálne oleje. Jeho tvrdenia potvrdzuje výskum, ktorý ukázal, že ftaláty obsahovalo až 86 % testovaných syntetických osviežovačov.

Nie každý súhlasí

Do tretice doktor upozorňuje na staré matrace. Ak má ten váš viac ako 7 až 10 rokov, je najvyšší čas vymeniť ho za nový. Inak hrozí zhoršená kvalita spánku, ale aj chronické problémy s chrbticou. Po rokoch používania matrace strácajú svoju pevnosť a štrukturálnu podporu, čo často vedie k bolesti v dolnej časti chrbta a nesprávnej pozícii chrbtice.

Foto: Pexels

Kým niektorí ľudia sú za rady vďační, iných nahnevali. Myslia si, že časté striedanie vankúšov či matracov môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Tvrdia, že tie isté používajú hoc aj desaťročia a nič im nie je. Vankúše vraj podľa nich stačí len pravidelne čistiť. Iní poukazujú na finančnú záťaž a na to, že takéto veci nie sú lacné, ak človek investuje do kvality.

