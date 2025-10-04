Keď vojdete do hotelovej izby, v žiadnom prípade by ste hneď nemali zažínať svetlo: Môžete tak odhaliť nepríjemnú vec

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Čo urobíte ako prvé, keď vstúpite do hotelovej izby?

Každý dúfa, že hotelová izba, v ktorej sa plánuje ubytovať, bude čistá a uprataná. Realita je ale niekedy celkom iná. Navyše, na prvý pohľad nemusí byť jasne viditeľné, že niečo nie je v poriadku. Odborníčka radí, na čo si dať pozor.

Toto vás môže zachrániť pred nepríjemnosťami

Predstavte si, že sa konečne dostanete do svojej hotelovej izby. Zažnete svetlo, zhodíte batožinu a začnete sa vybaľovať. Podľa Mail Online je to ale chyba. Odborníčka na hotely Halee Whiting vysvetľuje, že je ideálne nezažínať svetlá hneď po vstupe do izby.

@haleewithaflair #stitch with @Matt & Abby Bed Bug Hotel Hacks #hotels #hoteltiktok #traveltips #bedbugs #hotellife ♬ original sound – Halee-Hotel & Travel Expert

Ako prvé by ste totiž mali skontrolovať posteľ, či v nej nenájdete neželaných spolubývajúcich v podobe ploštíc. To sa podľa Halee jednoduchšie robí pri zhasnutých svetlách, aj keď to môže znieť nelogicky. Vo videu na TikToku vysvetľuje, že ploštice nájdete skôr, ak si zapnete svetlo na svojom mobile.

Vyskytnúť sa môžu aj v luxusnom hoteli

Je podľa nej potrebné odtiahnuť z postele plachtu a poriadne zblízka si prezrieť záhyby a rohy na matraci. Práve tam sa podľa Halee ploštice zdržiavajú najradšej. Dobrým znamením nie je ani to, ak sú na matraci škvrnky pripomínajúce krv. V komentároch Halee dodáva, že posteľ je nutné skontrolovať bez ohľadu na to, aký je hotel luxusný a drahý.

Ilustračná foto: Pexels

Ak ploštice nájdete, je podľa nej dôležité všetko poriadne zdokumentovať a odfotiť. Zaznamenajte si tiež čas, kedy ste sa v izbe ubytovali. Následne sa čo najskôr vyberte situáciu oznámiť na recepcii. Dôležité je ale posteľ skontrolovať hneď po príchode do izby. Nielen preto, aby ste zvýšili svoje šance na úspech pri reklamácii, ale aj preto, aby ste sa na ďalší deň ráno nebudili nepríjemne doštípaní.

Ploštice sa živia zvieracou, ale aj ľudskou krvou. Štípance sa najčastejšie objavujú na rukách, na nohách a v oblasti hlavy. Po poštípaní vzniká začervenané svrbiace miesto. Našťastie je ale málo pravdepodobné, že by to malo za následok vážnejšie zdravotné komplikácie.

