Tibor Gašpar bude čeliť žalobe: Podáva ju poslanec Majerský, dôvodom je obvinenie z korupcie

František Majerský podá civilnú žalobu na podpredsedu NR SR Tibora Gašpara a bude sa domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne Národnej rady SR.
„Tibor Gašpar ma verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku. Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov,“ uviedol Majerský.
Žiadať bude verejné ospravedlnenie
„Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia má v týchto výboroch väčšinu. Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou. V civilnom konaní budem žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne,“ ukončil.
Nahlásiť chybu v článku