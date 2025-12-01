Teploty tu klesli aj na -98 °C: Toto je najchladnejšie miesto na planéte a nikdy ste o ňom nepočuli

Nehostinná ľadová púšť Východnej Antarktídy je miestom, kde boli zaznamenané najextrémnejšie teplotné minimá. Práve tu, na ruskej stanici Vostok, neďaleko južného magnetického pólu, namerali 23. júla 1983 teplotu približne -89,2 °C. Ale ani táto šialená hodnota nepredstavuje absolútny rekord – v oblasti boli namerané ešte nižšie teploty.
Tím vedcov z univerzity v americkom Colorade analyzoval satelitné údaje z rokov 2004 až 2016 z Východnej Antarktídy, píše IFL Science.
Najnižšia teplota na našej planéte
A ukázalo sa, že v častiach tejto krajiny nad Vostokom klesajú teploty aj na nepredstaviteľných približne -98 °C.
Najnižšie hodnoty sa v tejto oblasti vyskytujú počas polárnej noci – uprostred zimy, keď slnko celé mesiace nevychádza – v najvyššej časti ľadového štítu, v nadmorskej výške 3 800 až 4 050 metrov.
Samozrejme, ide o najnižšie teploty, aké sa na našej planéte vyskytujú v prirodzenom prostredí, pričom zaváži aj fakt, že hodnota -98 °C pochádza zo satelitných údajov. V laboratóriách sa však podarilo dosiahnuť omnoho nižšie hodnoty.
