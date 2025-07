Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť: Tento seriál musíte vidieť. Diváci si ho nevedia vynachváliť

Ak hľadáte seriál, ktorý vám vlezie pod kožu a zostane tam ešte dlho po záverečných titulkoch, máme pre vás skvelý tip. Zaručene ho nebudete vedieť prestať pozerať.

Šesťdielna miniséria Žena v stene z britskej produkcie, ktorá je dostupná na streamovacej platforme SkyShowtime, je temná, surová a znepokojivo aktuálna.

V hlavnej úlohe zažiarila Ruth Wilson ako Lorna Bradyová — žena, ktorá sa prebudí vo svojom dome vedľa mŕtveho tela a vôbec netuší, čo sa stalo. Lorna totiž trpí námesačnosťou, ktorú jej vyvolala trauma z minulosti.

Seriál neponúka žiadne lacné scény, ale psychologicky hutnú atmosféru a hlboký ponor do témy viny, zabúdania a kolektívnej traumy. Príbeh sa odohráva v zdanlivo pokojných kulisách írskeho mestečka, ktoré ukrýva oveľa viac, než by ste čakali. Každá epizóda postupne odhaľuje ďalšie vrstvy tajomstiev a núti vás klásť si otázky, nielen o tom, čo sa stalo, ale aj prečo a ako je to možné.

Diváci ho chvália

Seriál má síce na filmovom portáli ČSFD hodnotenie len 69 %, ale diváci v recenziách ho veľmi chvália, vyzdvihujú najmä jeho napínavý scenár.

„Skutočne zaujímavý seriál,“ píše jeden z divákov.

„Temný a veľmi napínavý,“ dodáva ďalší.

Seriál sa nebojí dotýkať bolestivých miest a zároveň ukazuje, ako hlboko môže minulosť zasahovať do súčasnosti. Ak ste fanúšikom trilerov so spoločenským presahom, tento titul si určite nenechajte ujsť.