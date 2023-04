„Telo, ktoré chcete, bola najhoršia verzia mňa.“ Ariana Grande čelí bodyshamingu, ľuďom posiela silný odkaz

Populárna speváčka sa na sociálnych sieťach nezvykne vyjadrovať na adresu nepríjemných komentárov, ktoré narážajú na jej vzhľad. Teraz sa však rozhodla nasledovať Emiliu Clarke či Selenu Gomez, ktoré sa tiež v nedávnom období stali obeťami nepríjemného bodyshamingu.

Bola to najmenej zdravá verzia mňa

Kým na slávne kolegyne útočili fanúšikovia kvôli prirodzenému vystupovaniu či kilogramom navyše, pri Ariane vyjadrovali obavy vzhľadom na jej chudú postavu. Ako informuje Unilad, speváčka sa vyjadrila na adresu týchto komentárov prostredníctvom videa na TikToku. V ňom hovorí, že ľudia by mali prestať hodnotiť telá iných, nech už hovoria o čomkoľvek. Takzvaný bodyshaming neznamená len uťahovanie si z nadváhy, ale uraziť človeka môže v akejkoľvek podobe.

„Existuje veľa rôznych druhov krásy. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako vyzerať zdravo a krásne,“ hovorí vo videu Ariana. Podľa nej ju majú fanúšikovia porovnávať s jej mladšou verziou, ktorá údajne vyzerala najlepšie a najzdravšie. Ako však uvádza speváčka, zdanie často klame a naplno sa to ukázalo aj v jej prípade. Telo, ktoré by ľudia chceli späť, bolo podľa Grande tá najmenej zdravá verzia samej seba.

„Užívala som veľa antidepresív, ktoré som kombinovala s alkoholom, zle som sa stravovala a bola som v najhoršom bode svojho života, keď som vyzerala tak, čo vy považujete za moje najzdravšie ja.“

Ak sa vám niečo nepáči, radšej to ignorujte

Video využila Ariana aj na menšiu osvetu a fanúšikom dala hneď niekoľko odporúčaní. Podľa nej by ľudia nemali strácať čas písaním negatívnych komentárov, ktoré môžu druhú osobu zraniť. Ak sa vám niečo nepáči, máte to skrátka ignorovať. Vyzýva tiež k zdržanlivosti pri prejavovaní názorov na iných ľudí, nech už to je v akomkoľvek smere. Nikdy totiž nevieme, čo daná osoba prežíva.