Vraj narazila drakom do steny: Emiliu Clarke nechutne ponižovali fanúšikovia po pridaní prirodzenej selfie

Portál BuzzFeedNews upozornil na nechutné správanie fanúšikov začiatkom marca, keď sa strhla lavína zosmiešňujúcich komentárov na adresu herečky Emilie Clarke. Rozoberať sa tiež začala otázka, akým spôsobom sa vo všeobecnosti spoločnosť pozerá na prirodzené starnutie žien.

Má len 36 rokov

Britská herečka sa preslávila najmä svojou rolou v Hre o tróny (Game of Thrones), ale aj emotívnym filmom Predtým, ako som ťa spoznala (Me Before You). V osobnom živote často usmiata a veľmi pozitívna žena si ale nedávno po pridaní selfie na Instagram musela prejsť nepríjemným zážitkom. Pod fotkou a následne aj na Twitteri si niektorí používatelia robili nevhodnú srandu z toho, že údajne nevyzerá dobre a starne „strašným“ spôsobom. Hovoríme tu o herečke, ktorá má len 36 rokov.

Počas nakrúcania Game of Thrones navyše prekonala dve mozgové aneuryzmy, ktoré si vyžiadali náročné operačné zákroky, po ktorých mávala návaly paniky a nevedela si spomenúť na svoje meno, píše BuzzFeedNews. Aj napriek mimoriadne ťažkému obdobiu je Emilia takmer vždy pozitívna a vidieť ju môžeme s veľkým úsmevom na tvári.

Nechutné komentáre od fanúšikov

Asi málokoho by napadlo, že aj táto sympatická žena bude musieť čeliť nechutným komentárom, obzvlášť pri prirodzenej fotografii s pozitívnym odkazom.

Jeden z fanúšikov jej adresoval odkaz, že sa „nečuduje, že produkcia HBO pri jej vlasoch použila počas natáčania Game of Thrones parochňu,“ pričom ďalšie komentáre boli adresované na jej vek a výzor. Jedna zo žien napísala, že herečka vôbec nestarne pekne a odporúča jej používať opaľovací krém, ktorý spomaľuje starnutie.

Lmao wow Daenerys Targaryen didn’t just hit the wall she flew into it full speed on a dragon 🐉 pic.twitter.com/La3nAJbsqt — Jon Miller (@MillerStream) February 26, 2023

Azda najvirálnejší príspevok hovoril o tom, že seriálová Daenerys Targaryen musela naraziť do steny. A to v plnej rýchlosti na jej drakovi. Našťastie sa však našlo aj množstvo skutočných fanúšikov, ktorí Emiliu podporili a písali, že vyzerá rovnako skvele, ako keď začínala populárny seriál natáčať. Okrem toho tiež ocenili, že sa nebojí prezentovať v prirodzenom svetle a skutočný život nie je film so zástupom maskérov za chrbtom.

Zároveň sa opäť výraznejšie otvorila otázka starnutia žien, ktoré to predovšetkým v šoubiznise nemajú jednoduché. Ako uvádza BuzzFeedNews, Emilia Clarke sa už viackrát vyjadrila na túto tému a ona sama vyhodila maskérku, ktorá jej odporúčala výplne tváre. Podľa nej má ženská tvár odrážať čas, aký na svete strávila a je to úplne v poriadku.