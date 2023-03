Selena Gomez je najsledovanejšou ženou na Instagrame. Ľudia ju ale začali urážať kvôli tomu, že pribrala

Len nedávno sa Selena Gomez objavila na odovzdávaní Zlatých glóbusov, kde si na nej fanúšikovia mohli všimnúť pár kilogramov naviac. Sympatickú speváčku a herečku však okamžite na internete zasypali spŕškou komentárov, ktoré narážajú na jej váhu a urážajú jej vzhľad.

Negatívne komentáre ju ovplyvňujú

Ako uvádza portál Page Six, Selena Gomez v minulosti klamala o tom, že ju hejterské komentáre nijak neovplyvňujú. Priznala to v novom dokumentárnom seriáli Dear… na Apple TV+, kde hovorí, že ju nepríjemné názory odkazujúce na jej vzhľad vedia rozhodiť a neraz kvôli tomu aj plakala. Navonok však vystupuje ako človek, do ktorého internetoví trollovia nepreniknú a plánuje v tom pokračovať aj naďalej.

Speváčka a herečka ďalej hovorí o tom, že žiadny človek si nezaslúži, aby ho hodnotil a urážal niekto iný. Selena si myslí, že je veľmi nespravodlivé, ak sa ktokoľvek cíti zahanbený tým, kto je, ako vyzerá a koho miluje. Táto téma sa opäť otvorila po odovzdávaní Zlatých glóbusov, kde sa herečka objavila a otvorene o svojej váhe hovorila.

„Momentálne som trochu veľká, pretože som si užívala počas prázdnin,“ povedala Gomez na Instagrame s tým, že jej to vôbec nevadí.

Za kolísanie váhy môže vážne ochorenie, obličku dostala od najlepšej kamarátky

Nie je tajomstvom, že Selena trpí autoimunitným ochorením (lupus), pri ktorom imunita pacienta útočí na vlastné tkanivo. Keď sa načas stiahla z verejného života a sociálnych sietí, fanúšikovia sa začali obávať. Neskôr sa vo svojom instagramovom príspevku všetkým fanúšikom priznala, že akútne potrebovala transplantáciu obličky.

Verejne sa poďakovala tímu lekárov, ktorí sa o ňu starali a tiež svojej rodine. Najviac však bola vďačná svojej priateľke, ktorá jej celý proces značne zjednodušila. Rozhodla sa jej totiž ponúknuť vlastnú obličku, ktorá našťastie po vyšetreniach lekárov mohla byť transplantovaná.

Ochorenie jej tak počas života spôsobilo nemalé problémy a kolísanie váhy je len jeden z vedľajších účinkov užívania liekov. Speváčka na TikToku nedávno fanúšikom povedala, že keď berie lieky, jej telo má tendenciu držať v sebe vodu, čo spôsobuje aj kilá navyše. Je však neprijateľné, aby niekto útočil na vzhľad človeka bez ohľadu na to, či nejakou chorobu trpí, alebo nie.