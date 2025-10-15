Tejto diaľnici sa dnes radšej vyhnite, celý deň sa tam tvoria veľké kolóny. Situácia sa tak skoro nezlepší

V dôsledku tragickej rannej dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, sa tvoria rozsiahle kolóny. Upozorňuje na to polícia, ktorá vodičom odporúča, aby smerom do hlavného mesta využívali aj iné trasy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Prejazdné sú len dva jazdné pruhy, pravý jazdný pruh zostáva uzavretý približne do 21.00 h z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody,“ skonštatovala Šimková.
Náhradné trasy
Vodiči môžu využívať aj iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch smerom na cestu III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou. Z tejto obce potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa vodiči môžu pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec – východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.
