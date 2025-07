Tehotné ženy musia byť v práci chránené: Takto si zabezpečíte svoje práva, zamestnávateľ má tieto povinnosti

Takto si zabezpečíte ochranu nielen pre seba, ale aj pre svoje nenarodené dieťa.

Tehotnú ženu musí zamestnávateľ preradiť na inú prácu, ak na jej pôvodnej pozícii vykonáva činnosť, ktorú nesmú robiť tehotné zamestnankyne. Rovnako aj v prípade, ak daná práca ohrozuje podľa lekárskeho posudku jej tehotenstvo.

Pre tehotné ženy sú rizikové práce so škodlivými fyzikálnymi, biologickými aj chemickými faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu. Upozornil na to partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.

Zamestnávateľ vás nesmie prepustiť

„Ak sa však vo firme vhodná práca pre tehotnú ženu nenájde, zamestnankyňa má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy počas trvania tehotenstva, keďže pôjde v tomto prípade o prekážku v práci na strane zamestnávateľa,“ uviedol Daubner. V prípade, že firma jej ponúkne vhodnú prácu, ale ona s ňou nesúhlasí bez udania vážneho dôvodu, tak pôjde o prekážku v práci na strane zamestnankyne. Zamestnávateľ ju však podľa neho počas tehotenstva nemôže prepustiť.

Tehotné ženy sú na základe pracovného práva chránené pred výpoveďou z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh aj opakovaného porušenia pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom. Zákaz výpovede sa na ne podľa odborníka nevzťahuje len v prípade výpovede z dôvodu, pre ktorý môže firma okamžite skončiť pracovný pomer. Zároveň tehotná zamestnankyňa musí svojho zamestnávateľa písomne informovať o svojom stave a predložiť o tom lekárske potvrdenie. Ak k tomu nedôjde, tak pracovníčka sa z pohľadu zamestnávateľa nepovažuje za tehotnú.

Špeciálny prípad tvorí tiež prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorému môže dať firma výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce, inak je neplatná. „Zamestnávateľ je v takom prípade povinný bezodkladne upovedomiť o podaní žiadosti na úrad aj zamestnanca,“ spresnil Daubner s tým, že predchádzajúci súhlas úradu práce nie je potrebný, ak takýto pracovník dosiahol dôchodkový vek a nárok na starobný dôchodok alebo išlo o výpoveď z dôvodu zrušenia či premiestnenia firmy.

Rovnako to platí aj v prípade výpovede z dôvodu opakovaného menej závažného porušenia pracovnej disciplíny či z príčin, pre ktoré by zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom.