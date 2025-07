Zima 2025 vás šialene poteší: Na obzore je La Niña, po rokoch sa možno konečne dočkáme „pravej“ zimy

Možno sa konečne dočkáme. Už predtým sme vás informovali o tom, že meteorológovia očakávajú návrat chladnej zimy. Prvé modely naznačujú oslabený polárny vír – a to by mohlo priniesť výraznú zmenu aj pre Európu. Arktický vzduch by sa v takom prípade mohol presunúť smerom na juh a konečne nám priniesť ľadovú zimu, po akej túžime už celé roky.

Ako informuje iMeteo, stabilný a silný polárny vír drží studený arktický vzduch „uzamknutý“ v oblasti okolo pólov. Ak sa vír naruší, studený vzduch môže preniknúť do miernych zemepisných šírok. To znamená možné nižšie teploty, mrazy, a možno aj vytúženú „pravú zimu“, akú sme už roky nezažili.

Tri prognózy, ktoré naznačujú príchod „pravej zimy“

Jedným z kľúčových faktorov je stav oceánu v oblasti rovníkového Tichého oceánu – známy ako ENSO (El Niño–Southern Oscillation). Táto oblasť periodicky prechádza medzi teplou fázou El Niño a chladnou fázou La Niña.

Aktuálne modely naznačujú, že zima 2025/2026 bude v znamení slabej La Niñe. Historicky práve táto fáza zvyšuje pravdepodobnosť výskytu tzv. náhleho stratosférického oteplenia (SSW) – rýchleho oteplenia v stratosfére nad Arktídou, ktoré môže spôsobiť dokonca kolaps polárneho víru a umožniť prienik arktického vzduchu na juh.

Ďalším dôležitým faktorom je tzv. dvojročná oscilácia (QBO) – striedanie cyklu vetrov v stratosfére nad rovníkom. Aktuálne sa pravdepodobne už blížime do východnej fázy, ktorá podľa iMeteo „podporuje narušenie polárneho víru tým, že umožňuje prenikanie vĺn zo spodných vrstiev atmosféry do stratosféry“.

Svoju úlohu zohráva aj úbytok morského ľadu v arktických oblastiach, ktorý môže prispievať k oslabeniu víru.

„Slabý polárny vír nie je automaticky zárukou chladnej zimy, no zvyšuje pravdepodobnosť výskytu extrémnych javov,“ dodáva iMeteo. Zima 2025/2026 ešte nedorazila, no signály z oceánov aj atmosféry naznačujú, že by mohla byť studená, dynamická a premenlivá. Ľadový sever sa možno vydá na výlet na juh a my možno zažijeme „pravú zimu“, akú sme už roky nezažili.