Táto skupina vodičov má smolu: Jedno palivo výrazne zdraželo, druhé dlhodobo klesá. Analytik má ale dobré správy

Spotrebiteľské ceny bežného aj prémiových benzínov na prelome septembra a októbra klesali už tretí týždeň za sebou a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice augusta. Pokles priemerných cien benzínov v medzitýždňovom porovnaní bol podpriemerný, menej ako jeden cent. Motorová nafta, klasická aj prémiová, zdražela a jej cena dosiahla maximum za posledných deväť týždňov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter benzínu 95 sa predával za 1,516 eura (medzitýždňovo -0,6 centa), liter prémiových benzínov za 1,725 eura (medzitýždňovo -0,5 centa), bežná nafta stála 1,470 eura za liter (medzitýždňovo +1,1 centa) a prémiové druhy nafty 1,671 eura za liter (medzitýždňovo +0,9 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok boli vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 2,6 %, prémiové benzíny o 3,4 %, základná motorová nafta o 4,9 % a prémiové nafty o 5,7 %.
Dobré správy
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Výnimkou bol LNG (skvapalnený zemný plyn), ktorého cena vzrástla o 2,9 centa na 1,598 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) ostala na úrovni 1,699 eura za kilogram a cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa iba kozmeticky upravila smerom nadol, liter stál 0,673 eura. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 5,7 %, LNG o 4,5 %.
Ceny by však v nasledujúcom týždni mali mierne klesnúť v reakcii na nižšie ceny ropy na globálnych trhoch a pokles veľkoobchodných cien pohonných látok. Pokles cien by mal byť v rozmedzí 1 až 3 centov za liter benzínu a nafty. Uviedol to Jiří Tyleček, hlavný analytik XTB.
„Uvoľnenie napätia na Blízkom východe a prímerie v konflikte trh vníma ako zníženie potenciálneho rizika výpadkov ťažby či prerušenia dodávok ropy. To však nemení základné faktory, ktoré naďalej tlačia ceny nadol – predovšetkým očakávanie ďalšieho rastu produkcie a slabšieho dopytu,“ spresnil.
Poznamenal, že pokles cien má podobné dôsledky ako predtým – pre spotrebiteľov znamená úľavu v cenách pohonných látok, zatiaľ čo producenti a štáty silne závislé od príjmov z ropy môžu čeliť rozpočtovým tlakom. „V nasledujúcich týždňoch bude kľúčové, aké ďalšie kroky OPEC+ podnikne, ako sa bude vyvíjať dopyt v Ázii a či sa prímerie na Blízkom východe udrží alebo opäť stratí svoj účinok,“ dodal analytik.
