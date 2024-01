Táto chyba vás v Maďarsku môže vyjsť na stovky eur, pre vodičov však prichádzajú dobré správy. Takto sa môžete zachrániť

Mnoho slovenských vodičov v rámci výletov či práce absolvuje cesty aj do zahraničia. Tam sa ale mnohí v dôsledku zábudlivosti, či neznalosti miestnych pomerov, môžu dostať po výjazde na diaľnicu do problémov. Ako u nás, tak aj v Maďarsku platí, že je povinnosťou zakúpiť si diaľničnú známku. Ak však na ňu zabudnete, viete vykonať rýchlu nápravu, informuje portál TopSpeed.

Konať musíte rýchlo

Ako z nových informácií vyplýva, aj u našich južných susedov budete mať možnosť svoj omyl rýchlo napraviť. Ak sa náhodou stane, že pri výjazde na diaľnicu zabudnete na diaľničnú známku, stále si ju viete dodatočne dokúpiť. Maďari by mali spustiť predaj 1-dňovej známky, ktorej cena by mohla byť v prepočte približne 13 eur. Dôležitou informáciou je to, že nápravu viete zjednať len do 60 minút od momentu, kedy vás zachytí prvý radar.

Kým na Slovensku sme zvyknutí na dlhší časový interval, náš južný sused taký zhovievavý nie je. „Aj v Maďarsku dostávajú vodiči „druhú šancu“ na nápravu spáchaného priestupku. Máte však spravidla výrazne menej času ako na Slovensku – buď si kúpite diaľničnú známku do 60 minút, alebo vám radar pošle domov pozdrav v podobe sankcie,“ píše TopSpeed. Pokuty za tento priestupok nie sú žiadny lacný špás a existujú prípady, kedy vodičom prišli kumulatívne pokuty v hodnote stoviek eur.