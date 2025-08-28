Tatiana Žideková zverejnila intímny rodinný okamih: Ukázala lásku, ktorá vznikla od prvej sekundy

Keď sa rodina rozrastie, prichádzajú okamihy, ktoré navždy zostanú v pamäti. Medzi tie najdojímavejšie patrí aj chvíľa, keď sa súrodenci prvýkrát stretávajú, a presne taký moment nedávno zažila influencerka Tatiana Žideková so svojimi deťmi.
Na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom sa podelila o prvé stretnutie dcérky Vanesky s jej malým bračekom Markom. Video i úprimné slová k nemu vyvolali silnú odozvu u fanúšikov a zaplavili ho desiatky dojímavých reakcií.
Veľká sestra v novej úlohe
Tatiana priznala, že bola zvedavá, ako Vaneska prijme príchod súrodenca. Už po prvých chvíľach však bolo jasné, že sa stala staršou sestrou s veľkým srdcom.
„Okamih, na ktorý nezabudneme celý život… Veľká sestra sa po prvýkrát stretla so svojím malým bračekom – a v tej sekunde som si uvedomila, aká veľká už vlastne je. Musím sa priznať, bola som veľmi zvedavá, ako toto celé prebehne… ale Vanes nás nesklamala,“ napísala hrdá mama.
