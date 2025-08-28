Tatiana Žideková zverejnila intímny rodinný okamih: Ukázala lásku, ktorá vznikla od prvej sekundy

Foto: Instagram (tatianazidekova)

Frederika Lyžičiar
Prvé stretnutie Vanesky a Marka je dôkazom, že láska medzi súrodencami vzniká v tej najčistejšej podobe – okamžite a navždy.

Keď sa rodina rozrastie, prichádzajú okamihy, ktoré navždy zostanú v pamäti. Medzi tie najdojímavejšie patrí aj chvíľa, keď sa súrodenci prvýkrát stretávajú, a presne taký moment nedávno zažila influencerka Tatiana Žideková so svojimi deťmi.

Na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom sa podelila o prvé stretnutie dcérky Vanesky s jej malým bračekom Markom. Video i úprimné slová k nemu vyvolali silnú odozvu u fanúšikov a zaplavili ho desiatky dojímavých reakcií.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Žideková (@tatianazidekova)

Veľká sestra v novej úlohe

Tatiana priznala, že bola zvedavá, ako Vaneska prijme príchod súrodenca. Už po prvých chvíľach však bolo jasné, že sa stala staršou sestrou s veľkým srdcom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Žideková (@tatianazidekova)


„Okamih, na ktorý nezabudneme celý život… Veľká sestra sa po prvýkrát stretla so svojím malým bračekom – a v tej sekunde som si uvedomila, aká veľká už vlastne je. Musím sa priznať, bola som veľmi zvedavá, ako toto celé prebehne… ale Vanes nás nesklamala,“ napísala hrdá mama.

Emócie, ktoré sa nedajú opísať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac