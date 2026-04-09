Tarabov projekt narazil: Tender na PVE Málinec padol. Najlacnejšiu ponuku vyradili, ostatné boli príliš drahé

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Zrušenie verejného obstarávania neznamená, že práce na projekte boli zastavené.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) zrušil tender na obstaranie dokumentácie zámeru verejnej práce pre prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Málinec – Látky. Dokumentácia mala slúžiť ako podklad na vykonanie štátnej expertízy podľa zákona o verejných prácach.

Predpokladaná hodnota zákazky bola 1,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Podnik zrušil verejné obstarávanie 2. apríla.

Uchádzači nesplnili podmienky

Vodohospodárom v lehote doručili ponuky traja uchádzači. „Vzhľadom na to, že uchádzač, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku, bol vylúčený z obstarávania zákazky pre nepreukázanie splnenia podmienok účasti a ostatné ponuky prevyšovali predpokladanú hodnotu zákazky, vyskytli sa dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval,“ priblížila VV.

Zároveň vysvetlila, že zrušenie verejného obstarávania neznamená, že práce na projekte boli zastavené. Na projekte sa naďalej pracuje tak, aby bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá je kľúčová pre ďalšie rozhodovanie o jeho budúcnosti, ozrejmil podnik.

Kritika opozície

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS) nedokázal za polroka nájsť firmu, ktorá by si na tento projekt trúfla. „Tarabov zámer je neodôvodnený a stojí doslova na vode. Minister nepredložil žiadne dôkazy, že výstavba neohrozí strategický zdroj pitnej vody, ani štúdiu realizovateľnosti. Zámer nie je v súlade s územným plánom a neprebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Dnes vidíme, že Taraba nie je schopný úspešne zrealizovať ani tender,“ uviedla Stohlová.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Vodohospodárska výstavba zdôraznila, že všetky kroky v procese verejného obstarávania realizovala transparentne, v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. „Zároveň opätovne žiadame, aby sa v tejto veci nešírili nepravdivé a nepodložené tvrdenia. Apelujeme na všetkých aktérov, aby nefabulovali a umožnili odborníkom pracovať na podkladoch, zo záverov ktorých bude zrejmé, či a akým spôsobom bude projekt PVE realizovaný,“ dodala VV.

Pre projekt PVE Málinec – Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Zaradenie odôvodňovalo MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Minister Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac