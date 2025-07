Takúto reakciu manžela by chcela každá žena. Jasmine sa podarilo zničiť luxusné auto, slová Rytmusa vás prekvapia

Jasmina a Rytmus sú známi nielen svojou kariérou, ale tiež harmonickým manželstvom, o momenty z ktorého sa delia pravidelne s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Najmä Jasmina rada ukazuje, akého má pozorného a starostlivého partnera, keďže ho verejnosť skôr pozná ako drsného rapera.

Nedávno sa Jasmina vrátila z výletu v Amerike, kde bola so synčekom Sanelom a teraz si užíva leto na Slovensku, pričom už stihla vybehnúť na rande so svojím manželom Rytmusom, ako sa pochválila na svojom Instagrame. Len nedávno pritom zaľúbenci oslávili významný míľnik v ich vzťahu a to šesť rokov manželstva, pričom pri tejto príležitosti venovala Jasmina Patrikovi dojímavý odkaz.

„Dlžíš mi darček (!), dlžíš mi kopec nervov, keď tvoj humor aj v tých najnevhodnejších situáciách zakýval tvojmu rozumu a ja to musím hasiť, dlžíš mi kopec nocí, keď si hral,“ nezabudla pritom ani na svoj typický humor a štipku irónie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

„Musím ti na oplátku vrátiť viac pokoja, ktorý mi dávaš do duše, viac múdra, ktoré mi skúsenosťami posúvaš, koľkokrát viac lásky a úsmevov, ktoré od rána rozdávaš, viac pocitu, že sa o všetko postarám, pretože to, že všetko zabezpečíš, je moja istota, viac bezpečia, ktoré nám dávaš a viac toho pocitu NAVŽDY, ktorým ma absolútne uisťuješ. Ľúbim ťa, s láskou, tvoja žena,“ dodala šťastná manželka.

Podarilo sa jej poškodiť auto

Až teraz sa však ukázalo, že má vo vzťahu skutočné šťastie, keďže sa ocitla v situácii, v ktorej by sa mnohé ženy zľakli a obávali sa reakcie ich manžela. Pri nešťastnom manévrovaní sa jej totiž podarilo zničiť časť jej luxusného čierneho auta. A to dokonca tak, že dvere na strane vodiča boli nielen poškrabané, ale aj preliačené a čiernu farbu poriadne narušovala žltá, ktorá ostala ako dôkazový materiál.

Jasmina je však známa svojou vyrovnanosťou a pokojom, ktorý si zachovala aj v tejto situácii a na pomoc privolala svojho manžela Rytmusa. Ten namiesto toho, aby jej niečo vyčítal, ju okamžite podporil.

„Toto vám musím natočiť, akého najlepšieho muža na svete mám. Ja toto urobím a môj muž je absolútne v poriadku a ešte mi povie, že je to úplne okej, chápete to? Že veď nič sa nedeje, veď to sa urobí… Tak povedzte mi, nie je úplne geniálny?“ podelila sa o jeho reakciu Jasmina na Instagrame.

To, ako známy raper zareagoval, nie je až také prekvapivé, keďže oškreté auto Jasminy je nič oproti tomu, čo zažil on minulý rok, ako sme vás informovali v článku. V júli 2024 na videu ukázal svoje horiace auto, ktoré vybuchlo počas jazdy. Pritom len dva dni predtým na ňom šoférovala aj Jasmina, takže sa to pokojne mohlo stať aj jej. Niet divu, že sa Rytmus dnes viac uisťuje, že je v poriadku ona, akoby sa mal trápiť zničeným autom.