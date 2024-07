Rytmusovi počas jazdy vybuchlo auto, jazdila ním aj Jasmina: Na videu zachytil, ako horí na ceste

Rytmus na Instagrame zverejnil video hroziaceho auta a popis, že mu vybuchlo počas jazdy. Raper v statuse popísal, čo sa vlastne stalo a upozornil na to, aby si ľudia vážili každú jednu sekundu a zaželal každému šťastný návrat domov.

„Priatelia a fans, toto je auto (defender) mojej ženy, v ktorom jazdievala denne s naším synom. Aj dva dni pred tým, ako mi vybuchlo počas jazdy, sa ním vrátila z Chorvátska,“ napísal Rytmus.

Podľa jeho slov v aute, našťastie, išiel len on sám a nie jeho rodina. Ak by tam vraj sedela Jasmina so synom, už by tu nemuseli byť.