Takto zbytočne prídete o kauciu, hovorí skúsený maklér Gregor. V nájomnej zmluve si treba všímať jeden riadok

S témou kaucií sme oslovili Mareka Gregora, experta na reality s viac ako 15-ročnými skúsenosťami. Najprv sme sa spýtali, ako ľudia najčastejšie prichádzajú o kauciu. Prezradil, že kauciu nájomník stráca najmä kvôli dvom veciam: nedoplatkom za energie a škodám na byte. Ak ste sa sprchovali dve hodiny denne, s prvým bodom veľa nenarobíte.
Realitný špecialista však dobre vie, čo robiť, aby ste sa neskôr nemuseli hádať s majiteľom o tom, či druhý bod – škody – vôbec vznikol počas nájmu.
Toto urobte v deň odovzdávania bytu
„Väčšina týchto sporov vznikne len preto, že sa v deň nasťahovania nič poriadne nezapíše a nenafotí,“ vysvetľuje Gregor. Prevencia neskorších prestreliek musí podľa neho začať už v deň, keď sa do bytu nasťahujete.
„Nájomník sa vie chrániť veľmi jednoducho: pri odovzdaní bytu si urobí detailnú fotodokumentáciu celého bytu (steny, podlahy, spotrebiče, kúpeľňa, kuchyňa, nábytok atď.). Podpíše preberací protokol s presnými stavmi meračov a aj ich odfotí. Trvá na tom, aby bol stav vybavenia uvedený čo najpresnejšie – po skončení nájmu sa robí rovnaká kontrola a fotky,“ priblížil expert.
V rukách tak máte dôkazy. Vďaka tomu je situácia jednoduchšia, pretože ak ku škodám nedošlo počas nájmu, majiteľ nebude mať právny dôvod kauciu si ponechať.
Kaucia nie je odmena, proti špekulantovi treba tvrdo zasiahnuť
A ak narazíte na špekulanta, ktorý kauciu považuje za akúsi odmenu, podľa Gregora máte zasiahnuť pokojne, ale tvrdo.
„Najprv slušná písomná výzva s presnou sumou a termínom. Ak to nepomôže, obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) alebo mediátora. Ak ani to nezaberie, podať civilnú žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia.“ Podľa experta sa v 90 % prípadov spor vyrieši už po písomnej výzve alebo po kontakte so SOI, pretože prenajímateľ si nechce komplikovať situáciu.
„Kaucia totiž nie je odmena pre majiteľa, ale vratná zábezpeka. V zákone je jasne definované, čo sa z nej smie a nesmie uhrádzať. Ak nájomník všetko zdokumentuje, dodrží zmluvu a odovzdá byt v stave, v akom ho prevzal, nemá dôvod o kauciu prísť. A ak ju predsa len nedostane späť, má na svojej strane zákon aj dôkazy.“
O kauciu môžeme prísť aj vtedy, keď podpíšeme nesprávne spísanú nájomnú zmluvu.
