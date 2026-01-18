Takto vás môžu obrať o peniaze: Polícia varuje Slovákov pred novým podvodom, ľuďom chodia emaily s QR kódmi

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Podvodníci zneužívajú meno bánk a posielajú falošné QR kódy.

Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky. Informoval o tom Policajný zbor na sociálnej sieti. Apeloval na obozretnosť.

„Viacerí ste nám poslali screenshoty emailu, ktorý vám pristáva v schránke aj napriek tomu, že nie ste klientom danej banky. Ide o podvod s cieľom dostať vás na falošnú stránku. Ak sa k nej prekliknete a zadáte vaše údaje z karty, môžete prísť o peniaze,“ upozornili policajti.

Na tieto varovné znaky si dajte pozor

Poukázali pritom na znaky, pri ktorých si možno všimnúť, že ide o podvod. „Podozrivá je už emailová adresa, z ktorej email prišiel. S bankou nemá nič spoločné. Po druhé – banka takéto dôležité upozornenie nevybavuje prostredníctvom emailu. Ak je váš účet v ohrození, komunikuje s vami osobne, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie,“ ozrejmili. Polícia ľuďom odporučila, že ak si nie sú istí, či ide o podvod, môžu sa obrátiť na svoje banky.

